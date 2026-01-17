Εκοιμήθη ο Αρχιμανδρίτης Παγκράτιος Βαγιάτης

Εκοιμήθη ανήμερα του εορτασμού του Πολιούχου των Ιωαννίνων, Αγίου Γεωργίου ο Αρχιμανδρίτης Παγκράτιος Βαγιάτης. Τα τελευταία χρόνια βρισκόταν στο Άγιο Όρος, όπως ο ίδιος είχε επιλέξει.

Ανήμερα του Αγίου Γεωργίου, του Πολιούχου της πόλης, έφυγε από τη ζωή.

«Εμβληματική μορφή ο Παγκράτιος, ιεροπρεπής και αρχοντικός, καθηγητής θεολόγος επί σειρά ετών στο Β’ Λύκειο της πόλης των Ιωαννίνων, με βαθιά θεολογική μόρφωση, με αφοσίωση στον Άγιο Γεώργιο και στο ναό του, με έντονη και θυσιαστική παρουσία, κατέλειπε φήμη μεγάλου εκκλησιαστικού ανδρός και εκοιμήθη την ημέρα της μνήμης του Νεομάρτυρα», αναφέρεται σε ανάρτηση της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων.

Η ζωή και η προσφορά του Παγκράτιου Βαγιάτη στον ναό και στην πνευματική διαπαιδαγώγηση τον καθιστούν μια μορφή που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη των Γιαννιωτών, ως σύμβολο αφοσίωσης, πίστης και προσφοράς για το καλό της εκκλησίας και της κοινωνίας.

Με πληροφορίες από epiruspost.gr

