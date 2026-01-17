Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Ανοιχτά αύριο Κυριακή τα καταστήματα – Τι ώρα θα κλείσουν

Oι φετινές χειμερινές εκπτώσεις έκαναν πρεμιέρα την περασμένη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου.

Τα καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περιόδου να είναι ανοιχτά δύο Κυριακές και συγκεκριμένα, την Κυριακή 18 και 25 Ιανουαρίου

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων τα καταστήματα την Κυριακή αναμένεται να λειτουργήσουν με προτεινόμενο ωράριο από τις 11:00 έως τις 18:00.

Σημειώνεται ότι η χειμερινή εκπτωτική περίοδος θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.

Τι να προσέξουν οι καταναλωτές στις χειμερινές εκπτώσεις

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, επισημαίνει στους καταναλωτές μερικά από τα δικαιώματά τους, κατά τη διάρκεια των εκπτωτικών περιόδων, με σκοπό την ασφαλέστερη και συνετή διενέργεια των αγορών: