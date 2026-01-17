Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε με 191 χλμ/ώρα στην περιφερειακή Υμηττού

Χειροπέδες σε έναν 43χρονο πέρασαν αστυνομικοί της Τροχαίας στην περιφερειακή Υμηττού, ο οποίος εντοπίτηκε να τρέχει με ταχύτητα 100χλμ/ ώρα πάνω από το όριο.

Ο 43χρονος κατελήφθη να τρέχει με 191 χιλιόμετρα την ώρα, εκεί όπου το όριο είναι 90. Οι αστυνομικοί της Τροχαίας σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του ασυνείδητου οδηγού για επικίνδυνη οδήγηση.

Υπενθυμίζεται ότι ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας που άλλαξε πρόσφατα, έχει μειώσει τα όρια ταχύτητας μέσα στις κατοικημένες περιοχές των πόλεων. Πλέον το όριο ταχύτητας είναι τα 30 χιλιόμετρα, ενώ σε δρόμους διπλής κατεύθυνσης με δύο λωρίδες ανά ρεύμα, καθώς και σε οδούς με διαχωριστική νησίδα είναι 50.

Αρκετοί από τους οδηγούς προκειμένου να δικαιολογηθούν και να γλιτώσουν την κλήση και το πρόστιμο αναφέρουν ότι δεν γνώριζαν για τα νέα πρόστιμα ταχύτητας σε κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο υπάρχουν και αυτοί που αναφέρουν ότι τους βοηθά η τεχνολογία. «Έχουμε και το GPS που τα γράφει όλα», αναφέρουν.

Οι έλεγχοι της Τροχαίας είναι σαρωτικοί και συνεχόμενοι.

