Σύρος: 16χρονος καταγγέλλει ξυλοδαρμό – Συμμαθήτριά του τον κατηγορεί για σεξουαλική παρενόχληση

Επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο νησί της Σύρου με πρωταγωνιστές δύο μαθητές της Α΄Λυκείου, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, αμφότεροι 16 ετών.

Όπως αναφέρει το cyclades24.gr, το περιστατικό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς οι οικογένειες των παιδιών έχουν προχωρήσει σε αλληλομυνήσεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σύρου καθώς χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη έπειτα από ξυλοδαρμό που φέρεται να δέχθηκε.

Οι γονείς του 16χρονου κατήγγειλαν τον ξυλοδαρμό, ενώ οι γονείς της 16χρονης κατήγγειλαν από την πλευρά τους ότι έχει πέσει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από τον ίδιο μαθητή, αναφέροντας ότι η συμπεριφορά αυτή φέρεται να έχει επαναληφθεί.

Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στην καταγγελία της μαθήτριας, κατά τη διάρκεια σχολικού πρότζεκτ τα δύο παιδιά κάθισαν στο ίδιο θρανίο. Όπως φέρεται να δήλωσε η μαθήτρια, ο 16χρονος προχώρησε σε απρεπή σωματική επαφή σε βάρος της, εν ώρα μαθήματος. Η ίδια αναφέρει ότι προσπάθησε να τον αποφύγει.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, τρίτος συμμαθητής φέρεται να την ενημέρωσε ότι ο 16χρονος διέδιδε ισχυρισμούς περί ερωτικής συνεύρεσής τους. Η μαθήτρια απευθύνθηκε σε άλλους συμμαθητές, οι οποίοι της επιβεβαίωσαν ότι είχαν ακούσει τις ίδιες αναφορές. Λίγο πριν το σχόλασμα, η 16χρονη πλησίασε τον συμμαθητή της και, όπως δήλωσε, τον χαστούκισε.

Οι δύο ανήλικοι οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος αποφάσισε να τους αφήσει ελεύθερους. Παράλληλα, έχει κατατεθεί μήνυση και από την πλευρά της μαθήτριας για σεξουαλική παρενόχληση κατ’ εξακολούθηση.

Η υπόθεση αναμένεται να ακολουθήσει πλέον τη δικαστική οδό, ενώ αναμένονται οι επόμενες ενέργειες των αρμόδιων αρχών.

Διαβάστε επίσης