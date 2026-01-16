Φωτιά τώρα σε κτίριο στα Πατήσια – Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων
Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Το βράδυ της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε κτίριο στην περιοχή των Πατησίων, προκαλώντας σημαντική αναστάτωση στην κυκλοφορία.
Λόγω της πυρκαγιάς, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Νιρβάνα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από το ύψος της οδού Ρεγκούκου έως το ύψος της οδού Κουρτίδου.
Οι αρχές και η πυροσβεστική υπηρεσία βρίσκονται επιτόπου και καταβάλλουν προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς.
