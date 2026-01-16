Περιστέρι: Κινητό τηλέφωνο προκάλεσε την πυρκαγιά σε διαμέρισμα - Στο νοσοκομείο δύο γυναίκες

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο διαμέρισμα.

Από κινητό τηλέφωνο ξεκίνησε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (16/01) σε διαμέρισμα στο Περιστέρι.

Δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Newsbomb.gr / Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι έθεσαν υπό πλήρη έλεγχο την πυρκαγιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτήρια.

Στο νοσοκομείο δύο γυναίκες

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ισόγειο διαμέρισμα διέμεναν δύο γυναίκες ηλικίας 80 και 48 ετών οι οποίος και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η 80χρονη παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού, ενώ η 48χρονη υπέστη ελαφρά εγκαύματα στα χέρια.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο διαμέρισμα. Newsbomb.gr / Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Παράλληλα, για καθαρά προληπτικούς λόγους, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απομάκρυναν μια τετραμελή οικογένεια που διέμενε σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου της πολυκατοικίας.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για το περιστατικό:

Διαβάστε επίσης