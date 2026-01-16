Φωτιά σε διαμέρισμα στο Περιστέρι
Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες
Πυρκαγιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα (Παρασκευή 16/1), σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Περιστέρι.
Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι έθεσαν υπό πλήρη έλεγχο την πυρκαγιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτήρια.
Ακολουθεί, η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για το περιστατικό.
Το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής έχει αναλάβει την έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.
