Φωτιά σε διαμέρισμα στο Περιστέρι

Πυρκαγιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα (Παρασκευή 16/1), σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Περιστέρι.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι έθεσαν υπό πλήρη έλεγχο την πυρκαγιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτήρια.

Ακολουθεί, η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για το περιστατικό.

Το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής έχει αναλάβει την έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.