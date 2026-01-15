Ολλανδία: Υπό έλεγχο η φωτιά στην Ουτρέχτη μετά από εκρήξεις - 4 τραυματίες, κανένας αγνοούμενος

Η φωτιά που ξέσπασε μετά από εκρήξεις στο κέντρο της Ουτρέχτης στην Ολλανδία αργά το μεσημέρι της Πέμπτης, τέθηκε υπό έλεγχο αργότερα απόψε, αφήνοντας πίσω 4 τραυματίες και αρκετά συντρίμμια, ενώ δεν αναφέρθηκαν αγνοούμενοι, παρά τους αρχικούς φόβους.

Δεκάδες σπίτια, περίπου 40 παραμένουν χωρίς ρεύμα και φυσικό αέριο για λόγους ασφάλειας, ενώ είναι άγνωστο πότε θα επανασυνδεθούν.

Η πυροσβεστική έχει αναλάβει τον έλεγχο των πληγέντων κτηρίων ώστε να διαπιστωθεί ποια είναι ακατάλληλα και σε ποια οι ένοικοι μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια. Όσοι από τους κατοίκους δεν μπορέσουν να μπουν στα σπίτια τους, θα φιλοξενηθούν απόψε σε ξενοδοχείο.

Οι εκρήξεις σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις οφείλονται σε διαρροή αερίου.