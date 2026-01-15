Υπό έλεγχο η φωτιά στον Νέο Κόσμο
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 4 πυροσβεστικά οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν την εστία πριν αυτή λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 18:30 σε υπαίθριο χώρο στον Νέο Κόσμο, σε κοντινή απόσταση από τον σταθμό Μετρό «Άγιος Ιωάννης».
Το σημείο βρίσκεται στον λόφο Κυνοσάργους, επί της οδού Ζεύξιδος, όπου, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ξύλινο σπιτάκι και επεκτάθηκε σε ξερά χόρτα.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν άμεσα 12 πυροσβέστες με 4 πυροσβεστικά οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν την εστία πριν αυτή λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.
