Φωτιά τώρα στον Νέο Κόσμο
Συναγερμός για φωτιά που ξέσπασε στον Νέο Κόσμο το απόγευμα της Πέμπτης
Λίγο μετά τις 18:30 φωτιά ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο στον Νέο Κόσμο πλησίον του Μετρό «Άγιος Ιωάννης».
Ο σταθμός βρίσκεται στα όρια της Δάφνης και του Νέου Κόσμου.
Στο σημείο σπεύδουν πυροσβεστικές δυνάμεις με δύο οχήματα και έξι πυροσβέστες.
Η φωτιά έχει εκδηλωθεί κοντά στο άλσος της περιοχής και η φωτιά φαίνεται από απόασταση.
