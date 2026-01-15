Φωτιά τώρα στον Νέο Κόσμο

Συναγερμός για φωτιά που ξέσπασε στον Νέο Κόσμο το απόγευμα της Πέμπτης 

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
Λίγο μετά τις 18:30 φωτιά ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο στον Νέο Κόσμο πλησίον του Μετρό «Άγιος Ιωάννης».

Ο σταθμός βρίσκεται στα όρια της Δάφνης και του Νέου Κόσμου.

Στο σημείο σπεύδουν πυροσβεστικές δυνάμεις με δύο οχήματα και έξι πυροσβέστες.

Η φωτιά έχει εκδηλωθεί κοντά στο άλσος της περιοχής και η φωτιά φαίνεται από απόασταση.

