Παπαϊωάννου: «Θρασύδειλη επίθεση του Ρουβίκωνα στο σπίτι του κοσμήτορα Νομικής του ΑΠΘ»

Την επίθεση στο σπίτι του κοσμήτορα Νομικής του ΑΠΘ, Παναγιώτη Γκλαβίνη, στη Θεσσαλονίκη, που εξαπέλυσαν μέλη του Ρουβίκωνα καταδικάζει ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκος Παπαϊωάννου.

«Καταδικάζω απερίφραστα τη θρασύδειλη επίθεση στο σπίτι του κοσμήτορα Νομικής του ΑΠΘ, Παναγιώτη Γκλαβίνη. Ο τραμπουκισμός, οι απειλές και ο εκφοβισμός δεν έχουν θέση στη Δημοκρατία και στα Πανεπιστήμια. Δεν φοβόμαστε και δεν υποχωρούμε. Η Πολιτεία θα προστατεύσει τα στελέχη της ακαδημαϊκής κοινότητας και θα επιβάλει τον νόμο» τονίζει σε δήλωσή του.

«Τέτοιου είδους φαινόμενα βίας είναι ακριβώς όσα κρατούσαν για δεκαετίες τα Πανεπιστήμιά μας δέσμια. Αυτά τα άβατα της ανομίας εμείς τα σπάσαμε. Εξ ου και σήμερα δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληψη σε ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο. Δεν φοβηθήκαμε τότε και δεν φοβόμαστε ούτε τώρα. Με σχέδιο, αποφασιστικότητα και σεβασμό στους φοιτητές, χτίζουμε ασφαλή Πανεπιστήμια γνώσης, ελευθερίας και προοπτικής. Η εποχή της ανοχής στη βία έχει τελειώσει. Προχωράμε μπροστά, χωρίς εκπτώσεις» πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης