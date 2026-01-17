Απειλητικά συνθήματα από τον Ρουβίκωνα στο σπίτι κοσμήτορα του ΑΠΘ

Συνθήματα στην πιλοτή πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη έγραψαν μέλη της συλλογικότητας Ρουβίκωνας, στοχεύοντας τον κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Γκλαβίνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη του Ρουβίκωνα έγραψαν συνθήματα με σπρέι στην πιλοτή της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο κοσμήτορας, ενώ παράλληλα πέταξαν τρικάκια στον χώρο.

https://www.instagram.com/reel/DTl2hI_jH2S/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρουν ότι η ενέργεια πραγματοποιήθηκε ως αντίδραση στη διαγραφή φοιτητή της Νομικής Σχολής, ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας όπως αναφέρουν.

Το σύνθημα που έγραψαν στην είσοδο της πολυκατοικίας ανέφερε χαρακτηριστικά: «ΓΚΛΑΒΙΝΗ ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ».