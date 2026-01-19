Ηράκλειο: Κινηματογραφική καταδίωξη μεθυσμένου οδηγού - Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα

Μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα οδηγούσε ένας άνδρας το βράδυ του Σαββάτου στο Ηράκλειο, κινητοποιώντας τις αρχές για τη σύλληψή του.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο 43χρονος λίγο έλειψε να προκαλέσει σοβαρό ατύχημα με την επικίνδυνη οδήγησή του, ενώ δεν έλαβε καν υπόψη το σήμα αστυνομικού της Τροχαίας για να σταματήσει για έλεγχο.

Παραβίασε απαγορευτικές πινακίδες, ερυθρούς σηματοδότες, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα με επικίνδυνους ελιγμούς στην οδό Κονδυλάκη, στην Σμπώκου και σε άλλους πολυσύχναστους δρόμους, μέχρι που τελικά έπεσε πάνω σε υπηρεσιακό όχημα της Αστυνομίας.

Ο 43χρονος δεν είχε καν δίπλωμα οδήγησης, ενώ το αλκοτέστ ήταν πολύ πάνω από το όριο! Ο 43χρονος συνελήφθη και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με πολύ σοβαρές κατηγορίες.

