Πλάνα από κινηματογραφική καταδίωξη στο Μπέβερλι Χιλς: Περιπολικό εμβόλισε κλεμμένο φορτηγό
Η καταδίωξη τελείωσε με τη σύλληψη του οδηγού
Σαν γυρίσματα σκηνών ταινίας δράσης έμοιαζαν οι δρόμοι του Μπέβερλι Χιλς, όπου στο φως της ημέρας εξελίχθηκε μία πραγματική αστυνομική καταδίωξη.
Από τα πλάνα που κυκλοφόρησαν αστυνομικοί καταδιώκουν αρχικά με περιπολικά ένα φορτηγάκι, πιθανότατα κλεμμένο, επιχειρώντας να το σταματήσουν.
Το κατάφεραν σχεδόν εμβολίζοντάς το, αλλά η καταδίωξη συνεχίστηκε καθώς ο οδηγός κατάφερε να βγει από το φορτηγό και να το βάλει στα πόδια, με τους αστυνομικούς να τον κυνηγούν, πριν τελικά τον συλλάβουν, βάζοντας τέλος στην περιπετειώδη επιχείρηση.
