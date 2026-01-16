Πύργος: 16χρονος άρπαξε το αμάξι της μητέρας του - Τον καταδίωξαν και εμβόλισε περιπολικό

Το βράδυ της Πέμπτης ένας ανήλικος στον Πύργο, μετατρέποντας δρόμους, χωριά και επαρχιακές διαδρομές σε σκηνικό από… ταινία καταδίωξης.

Συγκεκριμένα, ένας 16χρονος πήρε το αυτοκίνητο της μητέρας του και βγήκε στους δρόμους, με συνοδηγό έναν συνομήλικό του, λίγο μετά τις 22:00.

Σύμφωνα με το patrisnews, όταν άνδρες της ΟΠΚΕ στην οδό Αλφειού του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο. Αντί για φρένο όμως, ο ανήλικος πάτησε τέρμα το γκάζι και εξαφανίστηκε, προκαλώντας συναγερμό στις αστυνομικές δυνάμεις. Στη συνέχεια, ακολούθησε μια ξέφρενη πορεία προς το Επιτάλιο, το Ανεμοχώρι, τα Κρέστενα, τα Μακρίσια, το φράγμα Φλόκα, το Πελόπιο και πάλι πίσω προς Πύργο.

Το αυτοκίνητο εμφανιζόταν και εξαφανιζόταν, αλλάζοντας κατεύθυνση, ανεβάζοντας ταχύτητα και παίζοντας επικίνδυνα με τα όρια. Η κατάσταση ξέφυγε εντελώς όταν ο 16χρονος, επιχείρησε να εμβολίσει τα περιπολικά, βάζοντας σε άμεσο κίνδυνο αστυνομικούς και διερχόμενους οδηγούς.

Οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. ενισχύθηκαν, στήθηκαν μπλόκα, δρόμοι «χτενίστηκαν» και η καταδίωξη κράτησε πάνω από μία ώρα.

Το τέλος γράφτηκε κοντά σε καταυλισμό Ρομά, στην περιοχή της οδού Αλφειού, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν το όχημα και να περάσουν χειροπέδες τόσο στον ανήλικο οδηγό όσο και στον φίλο του.

Παράλληλα, μια γυναίκα εμφανίστηκε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας δηλώνοντας πως ο ανήλικος γιος της είχε πάρει το αυτοκίνητό της κρυφά.