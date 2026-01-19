Ηράκλειο: Τροχαίο με έναν νεκρό στα Καπετανιανά
Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του - Ο ηλικιωμένος που οδηγούσε έχασε τον έλεγχο και έπεσε σε γκρεμό
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο, και συγκεκριμένα, στον Δήμο Γόρτυνας, κοντά στον Αι Γιάννη στα Καπετανιανά, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του με τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο του οδηγού.
Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο ηλικιωμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, και έπεσε σε γκρεμό βάθους πολλών μέτρων.
Η επιχείρηση των Αρχών για ανάσυρση είναι σε εξέλιξη.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:57 ∙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Χίος: Στο νοσοκομείο γυναίκα διαιτητής - Της επιτέθηκε προπονητής
10:52 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Τατόι: Με γοργούς ρυθμούς η αποκατάσταση - Αυτά θα είναι τα μουσεία
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Renault Filante: Το νέο μεγάλο SUV-ναυαρχίδα των Γάλλων
10:37 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο: Τροχαίο με έναν νεκρό στα Καπετανιανά
10:18 ∙ Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
Πώς αποκωδικοποιούν στο Μαξίμου τις δημοσκοπήσεις - Ο ρόλος Τσίπρα - Καρυστιανού - Οι εκλογές του 2027 και το σενάριο συγκυβέρνησης με ΠΑΣΟΚ
08:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Το ύστατο χαίρε στην πριγκίπισσα Ειρήνη στη Μητρόπολη Αθηνών
10:18 ∙ Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
Πώς αποκωδικοποιούν στο Μαξίμου τις δημοσκοπήσεις - Ο ρόλος Τσίπρα - Καρυστιανού - Οι εκλογές του 2027 και το σενάριο συγκυβέρνησης με ΠΑΣΟΚ
06:56 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα νέα στοιχεία που αποκάλυψε για το κόμμα της η Μαρία Καρυστιανού
20:09 ∙ WHAT THE FACT