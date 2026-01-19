Ηράκλειο: Τροχαίο με έναν νεκρό στα Καπετανιανά

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο, και συγκεκριμένα, στον Δήμο Γόρτυνας, κοντά στον Αι Γιάννη στα Καπετανιανά, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του με τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο του οδηγού.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο ηλικιωμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, και έπεσε σε γκρεμό βάθους πολλών μέτρων.

Η επιχείρηση των Αρχών για ανάσυρση είναι σε εξέλιξη.

