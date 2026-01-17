Θεσσαλονίκη: Εξετράπη ΙΧ στον Δενδροπόταμο - Ένας τραυματίας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή του Δενδροποτάμου στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει το voria.gr, το ατύχημα σημειώθηκε όταν ΙΧ όχημα εξετράπη, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, της πορείας του επί της οδού Αγίου Νεκταρίου, περίπου στις 14.30 το μεσημέρι του Σαββάτου (17/1).

Από το συμβάν τραυματίστηκε ένα άτομο, το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.