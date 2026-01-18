Λάρισα: «Τρελή» πορεία αυτοκινήτου σταμάτησε σε προστατευτικές μπάρες - Νεκρός ο οδηγός

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής (18/1) έξω από τη Λάρισα στον δρόμο Λάρισας-Καρδίτσας.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, το όχημα που οδηγούσε ένας 60χρονος εξετράπη της πορείας του μετά από στροφή στο ρεύμα προς Καρδίτσα και προσέκρουσε με σφοδρότητα στις πλαϊνές προστατευτικές μπάρες.

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο οδηγός. Μονάδα του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και διασωλήνωσε τον τραυματία για να τον μεταφέρει στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας αλλά δυστυχώς έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Στο σημείο έσπευσαν και αστυνομικές δυνάμεις για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της κυκλοφορίας.

