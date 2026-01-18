Στο Μαξίμου οι αγρότες με 14 αιτήματα – Κόστος παραγωγής, χαμένο εισόδημα και κτηνοτροφία

Οι Θεσσαλοί αγρότες προσέρχονται στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό διεκδικώντας, μεταξύ άλλων, περισσότερες ενισχύσεις

Newsbomb

Στο Μαξίμου οι αγρότες με 14 αιτήματα – Κόστος παραγωγής, χαμένο εισόδημα και κτηνοτροφία
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το κατώφλι του μεγάρου Μαξίμου θα περάσει αύριο το μεσημέρι η 25μελής επιτροπή των αγροτών μαζί με 6 παρατηρητές, προκειμένου να θέσουν στον πρωθυπουργό όλο το πλαίσιο των αιτημάτων τους. Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για επιπλέον οικονομικά μέτρα.

Στο τραπέζι του διαλόγου θα τεθούν τα 14 αιτήματα που είχαν σταλεί με έμφαση στη συμφωνία Mercosur, στο φθηνότερο ρεύμα και πετρέλαιο για όλους τους αγρότες, στις αποζημιώσεις ΕΛΓΑ για όλες τις νόσους αλλά και τους φυσικούς κινδύνους, στην αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος.

Οι Θεσσαλοί αγρότες προσέρχονται στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό διεκδικώντας, μεταξύ άλλων, περισσότερες ενισχύσεις ειδικά για το σιτάρι και το βαμβάκι για όλους τους παραγωγούς, διαγραφή των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις, μεγαλύτερες εκπτώσεις στο αγροτικό πετρέλαιο, αλλά και εκκίνηση και ολοκλήρωση αντιπλημμυρικών έργων που θα θωρακίσουν τη Θεσσαλία το χειμώνα και θα εξασφαλίζουν επαρκές νερό το καλοκαίρι για τις καλλιέργειες.

Την απόφαση να φύγουν από τα μπλόκα έχουν πάρει οι αγρότες που ήταν την περασμένη εβδομάδα τον πρωθυπουργό. Αυτό θα γίνει τη Δευτέρα, μετά το πέρας της συνάντησης των συναδέλφων τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Η αποχώρηση δεν συνιστά υποχώρηση, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους.

«Η πρωτοφανής 50ήμερη κινητοποίηση με την κατάθεση και τη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (…) Οι πολύωρες διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση είχαν ως αποτέλεσμα μια σειρά από εξαγγελίες, λύσεις και απορρίψεις. Το επίμονο ενδιαφέρον του πρωθυπουργού και του αντιπροέδρου για προτάσεις μας αποδεικνύει πως ο κόπος και η προετοιμασία μας δεν είναι αδιάφορες τουλάχιστον» αναφέρεται στην ανακοίνωση των μπλόκων.

Παράλληλα, κλήσεις για ανωμοτί κατάθεση την ερχόμενη Τετάρτη έλαβαν δύο αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων για τα αδικήματα της παρακώλυσης συγκοινωνιών, της επικίνδυνης οδήγησης και των επικίνδυνων παρεμβάσεων στην οδική συγκοινωνία. Αφορά στο κλείσιμο της Εθνικής την 1η Δεκεμβρίου.

Μετά το διάλογο στο Μέγαρο Μαξίμου, τα συλλογικά όργανα των αγροτών θα συνεδριάσουν εξετάζοντας τις επόμενες κινήσεις τους.

Οι αγρότες θα πιέσουν για αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος

Η αντιπροσωπεία των Θεσσαλών αγροτών αναμένεται αύριο στο Μέγαρο Μαξίμου, φέρνοντας μαζί της τη λίστα των 14 αιτημάτων που διαμορφώθηκε στην πανελλαδική συνέλευση της 6ης Δεκεμβρίου.

Ο πρώτος άξονας αφορά τη μείωση του κόστους παραγωγής και ο δεύτερος την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, ενώ έμφαση αναμένεται να δοθεί και στο θέμα της κτηνοτροφίας και κυρίως στο θέμα του εμβολιασμού των αιγοπροβάτων λόγω της ευλογιάς.

Η αντιπροσωπεία εκτιμά ότι υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για βελτιώσεις σε ορισμένα μέτρα που έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση. Στην ομάδα των 25 μελών, 15 θα είναι αγρότες και οι υπόλοιποι δέκα κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς, ενώ την Τρίτη θα πραγματοποιηθούν λαϊκές συνελεύσεις στο μπλόκο της Νίκαιας στις 18:00, για να ενημερωθούν και να συντονιστούν οι αγρότες σε τοπικό επίπεδο.

Θα ζητήσουν να μπουν στο «συρτάρι» οι δικογραφίες

Στα Μάλγαρα, οι αγρότες ετοιμάζονται για αναχώρηση προς την Αθήνα στις 5 το πρωί, προκειμένου να συμμετάσχουν στην αυριανή συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με αντιπροσωπείες από όλη τη χώρα.

Λίγο πριν περάσουν το κατώφλι του Μεγάρου, συζητείται έντονα και το ζήτημα των δικογραφιών σε βάρος τους από παλαιότερες κινητοποιήσεις και από το πρόσφατο μπλόκο, με δύο αγρότες να έχουν ήδη λάβει κλήσεις για κατάθεση την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου στην Τροχαία Νέων Μαλγάρων για παρακώλυση συγκοινωνίας και επικίνδυνη οδήγηση, μετά από το κλείσιμο της εθνικής Αθηνών–Θεσσαλονίκης την 1η Δεκεμβρίου.

Οι αγρότες κατεβαίνουν με χαμηλές προσδοκίες, αλλά και με μία αισιοδοξία ότι θα καταφέρουν να συνεννοηθούν με την κυβέρνηση σε τεχνικά ζητήματα.

Όπως σημειώνουν η συζήτηση αφορά κυρίως τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης–Mercosur για το ρύζι των 200.000 τόνων παραγωγής τον χρόνο, για το ρεύμα, ώστε όλο και περισσότεροι αγρότες να ενταχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση των 8,5 λεπτών η κιλοβατώρα, για λύσεις σχετικά με τα αιγοπρόβατα και κυρίως για τον εμβολιασμό τους, αλλά και για το πετρέλαιο και τη χαμένη παραγωγή.

Δεν υπάρχει περιθώριο δημοσιονομικών παρεκκλίσεων, διαμηνύει η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση τονίζει ότι δεν πρόκειται για συνάντηση για το θεαθήναι και θέλει να επιμείνει στη μεγάλη εικόνα, η οποία δεν περιλαμβάνει μόνο δημοσιονομικά αλλά και διαρθρωτικά θέματα με τα οποία μπορούν να λυθούν προβλήματα της καθημερινότητας.

Υπάρχει διάθεση για προτάσεις που αφορούν για παράδειγμα στον τρόπο επίλυσης του ζητήματος που ανέκυψε με τον ΑΤΑΚ ή ιδέες για τις κατανομές των εξοικονομήσεων που προκύπτουν από το νέο σύστημα επιδοτήσεων.

Σε κάθε περίπτωση τις προθέσεις της για τον διάλογο η κυβέρνηση θα τις δείξει και στην ξεχωριστή συνάντηση που θα γίνει παρουσία και του πρωθυπουργού με τους κτηνοτρόφους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Ο Γιόβιτς βάζει νωρίς μπροστά την «Ένωση»

21:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Χιόνια, βροχές και θυελλωδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ

21:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 3-0: Επιστροφή στην κορυφή, με Χατσίδη πρωταγωνιστή

21:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία στο Λούβρο - Σπάνε με γροθιές τις βιτρίνες και αρπάζουν τα κοσμήματα

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ - καρέ η διάσωση των 8 ορειβατών στον Ταΰγετο - Ώρες αγωνίας μέχρι να μεταφερθούν στη Σπάρτη

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Έπεισαν την γιαγιά ότι είναι υπάλληλοι της ΔΕΗ και της πήραν μεγάλο χρηματικό ποσό

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Τρελή» πορεία αυτοκινήτου σταμάτησε σε προστατευτικές μπάρες - Νεκρός ο οδηγός

20:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Από νωρίς ο κόσμος στην «OPAP Arena» - Πόλος έλξης οι εκδηλώσεις κι ο Κασάπης

20:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Διατηρούμε ζωντανή τη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατίας

20:19ΥΓΕΙΑ

Πώς μικρές βελτιώσεις στην καθημερινότητα συνδέονται με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

20:09WHAT THE FACT

Tα 6 πιο επικίνδυνα μέρη να βρίσκεσαι εάν ξεσπάσει ο 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος

20:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα του Μπενίτεθ για το ντέρμπι της αγωνιστικής

20:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Με δίδυμο Γιόβιτς, Βάργκα στην επίθεση η «Ένωση» - Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου στα Πατήσια

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Στο Μαξίμου οι αγρότες με 14 αιτήματα – Κόστος παραγωγής, χαμένο εισόδημα και κτηνοτροφία

19:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λαμία: Έρευνες για διακίνηση ναρκωτικών σε ανήλικους - Δύο συλλήψεις

19:30TRAVEL

Χανιά: Νέα σημαντική διεθνής διάκριση για την παραλία Λαφονησίου - Δεύτερη φορά στην 1η θέση παγκοσμίως στα TripAdvisor Travellers’ Choice Awards

19:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν απειλεί με «ολοκληρωτικό πόλεμο» αν χτυπηθεί ο Αλί Χαμενεΐ

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Εγκαίνια πέντε κοινωνικών κατοικιών στον Άγιο Βασίλειο, που θα παραχωρηθούν με πολύ χαμηλό ενοίκιο σε εκπαιδευτικούς και γιατρούς

19:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ – Άρης 1-0: Πανηγύρισε την πρώτη του εντός έδρας νίκη το «αλογάκι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:30ΚΟΣΜΟΣ

Αλαλούμ με το Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ μετά την απαγόρευση βίζας για 75 χώρες

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Νέες μαρτυρίες για τη δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Η απόπειρα αυτοκτονίας της συζύγου του θύματος, το τηλεφώνημα του δράστη στον αδελφό του και το διαζύγιο που θα έλυνε τα προβλήματα

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Τρελή» πορεία αυτοκινήτου σταμάτησε σε προστατευτικές μπάρες - Νεκρός ο οδηγός

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Ξάδελφος κοινοτάρχη στο Newsbomb: «Αν ήθελε να κάνει κακό, θα το είχε κάνει» - Στο επίκεντρο η 44χρονη σύζυγος του θύματος και οι αναρτήσεις στα social media

15:57ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Καλλιάνου: Σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο «αλλάζει» τον καιρό από Τρίτη - Πιθανά προβλήματα σε αεροπλάνα και πλοία

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ - καρέ η διάσωση των 8 ορειβατών στον Ταΰγετο - Ώρες αγωνίας μέχρι να μεταφερθούν στη Σπάρτη

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Έρχεται «Εβδομάδα των Παθών» - Πού θα γίνει διακοπή κυκλοφορίας λόγω έργων για τρεις μέρες

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικοί δορυφόροι κατέγραψαν από το διάστημα τη φρεγάτα «Κίμων» να φτάνει στην Ελλάδα

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Γιαζίντι σκλάβα του σεξ περιγράφει την 7ετή φρίκη στον ISIS: Πουλήθηκε, βιάστηκε, εξαναγκάστηκε σε γάμο - Η δραματική απόδραση

20:09WHAT THE FACT

Tα 6 πιο επικίνδυνα μέρη να βρίσκεσαι εάν ξεσπάσει ο 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων - Τσελέντης: Δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Πώς δημιουργήθηκε το αλβανικό κράτος; - Ο ύπουλος ρόλος Ιταλίας και Αυστρίας

21:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Ο Γιόβιτς βάζει νωρίς μπροστά την «Ένωση»

14:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή από τις 26 Ιανουαρίου - Ο χειμώνας ήρθε για να μείνει - Χάρτες

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Γρατσία για την Καρυστιανού: «Ο κόσμος ξέρε τις δράσεις της - Θέλει να μάθει για τα απανθρακωμένα μέλη του παιδιού της»

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Κοινή απάντηση των «8» στον Τραμπ για τους δασμούς - Αποχωρούν οι Γερμανοί στρατιώτες

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου στα Πατήσια

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Τζέσικα Μορέτι: «Κινηματογραφούσε τη φωτιά» στο Κραν Μοντανά - Διέγραψε το βίντεο και σχεδίαζε απόδραση με αεροπλάνο

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται σημαντική μεταβολή με βοριάδες, κρύο και χιονοπτώσεις σε ημιορεινά - Διαβάστε αναλυτικά την πρόγνωση στο Newsbomb

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στις φυλακές «σφαγεία» του Ιράν: Ομαδικοί βιασμοί, ηλεκτροσόκ στα γεννητικά όργανα και εικονικές εκτελέσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ