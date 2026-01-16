Αγρότες - Αναταράξεις στο μπλόκο της Νίκαιας: Παραιτήθηκε ο Ιορδάνης Ιωαννίδης με βαριές καταγγελίες

Δεν θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό

Δεν θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό
Αναταράξεις προκαλεί στις αγροτικές κινητοποιήσεις η αιφνιδιαστική παραίτηση του Λαρισαίου αγροτοσυνδικαλιστή, Ιορδάνη Ιωαννίδη. Με μια ανάρτηση «φωτιά» στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Ιωαννίδης ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το μπλόκο της Νίκαιας, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως δεν θα συμμετάσχει στην κρίσιμη επιτροπή που πρόκειται να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό την ερχόμενη Δευτέρα.

Οι αιχμηρές αναφορές του στελέχους των κινητοποιήσεων δημιουργούν νέα δεδομένα στο μέτωπο των αγροτών, λίγα μόλις εικοσιτετράωρα πριν από το κρίσιμο ραντεβού στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η ανάρτησή του

«Μετά από πολύ σκέψη και πίεση! Ο αγώνας ήταν κοινός για το συλλογικό συμφέρον του κλάδου! Μετά όμως από κάποιες συμπεριφορές ανθρώπων οι οποίοι είχαν άλλες κατευθύνσεις και ιδέες για αυτόν τον αγώνα ΘΕΤΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΌ ΜΟΥ ΕΚΤΌΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΌ!

θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για την στήριξή τους στο πρόσωπο μου αλλά βγήκα καθαρά σαν αγρότης για το καλό του κλάδου και πετώντας την κομματική μου ταυτότητα κάποιοι δεν ενήργησαν με τον ίδιο γνώμονα! Αποχωρώ λοιπόν και από το συντονιστικό καθώς και την επιτροπή! Πάντα είχα γνώμονα το καλό του αγροτικού κλάδου και αυτό θα συνεχίσω να κάνω! ΚΌΜΜΑΤΑ ΜΑΚΡΙΆ ΑΠΟ ΕΜΑΣ! Πάντα στρατιώτης για το αγροτικό κίνημα αλλά χωρίς παρωπίδες!»

