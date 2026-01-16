Νέο τελεσίγραφο Χρυσοχοΐδη στους αγρότες για μπλόκα: «Δεν δικαιολογείται, θα εφαρμοστεί ο νόμος»

Τι είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη για τα μπλόκα των αγροτών, τα αλκοτέστ, την παραβατικότητα ανηλίκων, τις κάμερες, αλλά και για την οπλοκατοχή στην Κρήτη

Newsbomb

Νέο τελεσίγραφο Χρυσοχοΐδη στους αγρότες για μπλόκα: «Δεν δικαιολογείται, θα εφαρμοστεί ο νόμος»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εξέφρασε τη γραμμή της κυβέρνησης αναφορικά με τη συνέχιση των κινητοποιήσεων και των μπλόκων ανά την επικράτεια που συνεχίζουν να προκαλούν προβλήματα στην απρόσκοπτη μετακίνηση στο οδικό δίκτυο της χώρας.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ξεκαθάρισε ότι «δεν δικαιολογείται πλέον αυτό το πράγμα. Αν συνεχιστούν (σ.σ.: οι αποκλεισμοί δρόμων) θα εφαρμοστεί ο νόμος όπως προβλέπεται» είπε χαρακτηριστικά αποφεύγοντας να απαντήσει αν θα βγει η ΕΛ.ΑΣ. να «καθαρίσει» τους δρόμους. Αρκέστηκε να πει ότι «ο νόμος προβλέπει αυτά που προβλέπει».

Πρόσθεσε δε ότι «ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος, κυρίως τις γιορτές που ήταν η έξοδος και η είσοδος στα αστικά κέντρα». Για τη στάση της κυβέρνησης και των Αρχών τόνισε ότι «κανείς δεν έχει να προσάψει τίποτα στην κυβέρνηση για την μεταχείριση των αγροτών από θέματα βίας, καταστολής κτλ.

«Κοινωνικό πρόβλημα το κλείσιμο των δρόμων»

Για τη στάση των αγροτών που εμμένουν στις κινητοποιήσεις, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι «το πρόβλημα δεν είναι εκεί (σ.σ.: ότι κλείνουν την ΛΕΑ με τα τρακτέρ κι όχι τις λωρίδες κυκλοφορίας στις ΕΟ) κατά τη γνώμη μου, η ταλαιπωρία που υφίστανται οι πολίτες εξαιτίας τους, είναι ένα βαθύτερο κοινωνικό πρόβλημα.

Όλες οι συνδικαλιστικές ενώσεις αφήνουν πάντα ένα κενό προκειμένου να υπάρχει μία εκτόνωση. Όταν υποβάλεις 30-40 ζητήματα, υπάρχει ένας συμβιβασμός που γίνεται, δεν μπορείς να τα πάρεις όλα. Αυτό είναι η Δημοκρατία, όποιος δεν έχει αντίληψη τέτοια, έχει δικό του πρόβλημα κατανόησης της Δημοκρατίας»

Κληθείς να κάνει σχόλιο για τον αγροτοσυνδικαλιστή Ανεστίδη, είπε χαρακτηριστικά: «Τι να πω γι αυτόν;»

Έλεγχοι για κατανάλωση αλκοόλ: «Στοχευμένη πολιτική που απέφερε καρπούς»

Μιλώντας για τα αλκοτέστ, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε: «Πρώτον το κύριο είναι αποτρέψουμε τους πολίτες να πιουν. Δεύτερον, είναι στοχευμένη πολιτική. Ξεκίνησε με 4% (σ.σ.: παραβατικότητα) και τώρα είναι στο 1% και κάτι. Η κατάσταση αυτή, διαμορφώνει κοινωνική συνείδηση. Το ότι βγαίνουμε έξω και δεν πίνουμε, σημαίνει μεγάλη νίκη για κοινωνία και πολίτες. Και φέτος (σ.σ.: 2025) έχουμε 135 λιγότερους νεκρούς στην άσφαλτο.

Κάθε Παρασκευοσαββατοκύριακο γίνεται πολύ μεγάλη δουλειά. Διενεργούνται 17.000-20.000 αλκοτέστ στην Αττική. Έχει πολλά μπλόκα με νέα παιδιά, που έχουν άλλη αντιμετώπιση, δεν γνωρίζουν πρόσωπα, επώνυμους κτλ. και γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά με απόλυτη ευγένεια κι αξιοπρέπεια».

Για την παραβατικότητα στην Κρήτη

«Δεν έχουμε πολλές περιπτώσεις παράδοσης όπλων, αλλά πολύ σύντομα θα υπάρξουν, γιατί ούτε εγώ, ούτε η ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη και κεντρικά στην Αστυνομία θα το αφήσουν. Οικειοθελώς θα εμφανιστούν πάρα πολλοί... Είμαι βέβαιος» είπε με νόημα τονίζοντας ότι δεν θα υπάρξει ανοχή.

Παιδική παραβατικότητα

Έχει ξεφύγει το πράγμα. Υπάρχουν και γονείς που τα κάνουν. Δεν πρέπει να το βάλουμε κάτω από το χαλί, το πρόβλημα εξελίσσεται συνέχεια. Αναπτύσσουμε πολιτικές με safe youth, γραφείο σε κάθε νομό για βία ανηλίκων, επαφές με διευθυντές σχολείων, με γονείς. Όπου υπάρχουν στις τοπικές κοινωνίες παιδιά παραβατικά, πρέπει να ειδοποιείται το σχολείο η αστυνομία κι όλοι μαζί να διαχειριστούμε το πρόβλημα. είναι δύσκολη η κοινωνική διαχείριση.

Αυτό είναι το νέο στοιχείο στη βία ανηλίκων. Αλλά η συμμορία είναι καινούριο. Πάντα υπήρχαν τσακωμοί κτλ. Αλλά πλέον με σουγιάδες, σιδερογροθιές έχει ξεφύγει το πράγμα».

Για τις κάμερες τέλος, είπε ότι «μέρα με τη μέρα "απλώνονται" οι 300 κάμερες της περιφέρειας που καταγράφουν την παραβίαση του κόκκινου και μετά ακολουθεί ο διαγωνισμός για τις 1.000 κάμερες που θα ελέγχονται από το επιχειρησιακό κέντρο της Αστυνομίας, για να αναπτυχθεί περαιτέρω το δίκτυο».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:18LIFESTYLE

Ο Δημήτρης Μακαλιάς σκίζει το σενάριο και μετατρέπει το GAME TIME σε stand-up show

12:08LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι «Αταίριαστοι» έβαλαν γκολ στις ψυχαγωγικές εκπομπές

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Τροχαίο στην Αντιρρίου-Ιωαννίνων - Στο νοσοκομείο οδηγός

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Κοτσαύτης: Θρίλερ με τον θάνατό του – Πιθανότατα έβαλε τέλος στη ζωή του

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Αγνοούμενος γιατρός στα Χανιά: Με αυτή τη φωτογραφία ψάχνουν τον 33χρονο Αλέξη Τσικόπουλο

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εύβοια: Κατέληξε 13χρονη μαθήτρια από πολυοργανική ανεπάρκεια

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή η αμερικανική πρεσβεία και τα προξενεία των ΗΠΑ στην Αθήνα τη Δευτέρα – Ο λόγος

11:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δύο συλλήψεις για τους πυροβολισμούς στον Άγιο Δημήτριο: Χειροπέδες σε 70χρονο και 42χρονη

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ δεν επιτέθηκε στο Ιράν - Τι τον συμβούλεψαν οι στενοί του συνεργάτες

11:40ΦΑΡΜΑΚΟ

ΣΦΕΕ: Καθοριστική χρονιά το 2026 για τον τομέα του φαρμάκου

11:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: «Επέκταση χωρικών υδάτων, ενόψει» - Τι είπε για τη «γαλάζια πατρίδα»

11:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πύργος: Ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Ανταρκτική: Νέος χάρτης αποκαλύπτει τι κρύβεται κάτω από τον πάγο

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Κινητό τηλέφωνο προκάλεσε την πυρκαγιά σε διαμέρισμα - Στο νοσοκομείο δύο γυναίκες

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινάκης για αγρότες: Φασίζουσα ενέργεια να κλείνουν τους δρόμους με τα τρακτέρ – Λύση είναι τα πρόστιμα και η εφαρμογή του νόμου

11:03ΚΟΣΜΟΣ

«Μωρό μου, μην κουνηθείς»: Γυναίκα ξύπνησε και βρήκε τεράστιο πύθωνα κουλουριασμένο στο στήθος της

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε τετραήμερο ουκρανικό ψύχος» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Το θαύμα της μηχανικής: Πώς στηρίζονται οι 7.000 τόνοι του πιο διάσημου rooftop του κόσμου

10:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο τελεσίγραφο Χρυσοχοΐδη στους αγρότες: «Δεν δικαιολογείται πλέον, θα εφαρμοστεί ο νόμος»

10:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Δεν είναι το κορίτσι από το βίντεο στη Βάρη - Συνεχίζεται η αναζήτηση της 16χρονης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε τετραήμερο ουκρανικό ψύχος» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εύβοια: Κατέληξε 13χρονη μαθήτρια από πολυοργανική ανεπάρκεια

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μαρούσι: Βρέθηκε νεκρός ο αγνοούμενος Γιώργος Κοτσαυτής

10:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης απαντά στον Ράμα από το Newsbomb: «Έχει κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα με την Ελλάδα σοβαρό...»

09:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε μοντέλο για συμμετοχή σε συμμορία ένοπλων ληστειών στην Αττική – Αρχηγός καταδικασμένος για τη δολοφονία αστυνομικών της ΔΙ.ΑΣ.

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Ενοχλημένα τα ΜΜΕ της Τουρκίας για φρεγάτα «Κίμων»: Η Ελλάδα ενισχύει τις αμυντικές δυνατότητές της

10:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λατινοπούλου: Κατήγγειλε γείτονές της για κάμερες που κατέγραφαν το σπίτι της - Δύο συλλήψεις

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Αγνοούμενος γιατρός στα Χανιά: Με αυτή τη φωτογραφία ψάχνουν τον 33χρονο Αλέξη Τσικόπουλο

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Κοτσαύτης: Θρίλερ με τον θάνατό του – Πιθανότατα έβαλε τέλος στη ζωή του

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Πότε πέφτει Καθαρά Δευτέρα και 25η Μαρτίου - Νωρίτερα φέτος το Πάσχα

20:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σμαραγδής - Μυριαγκός στο Ratpack: «Ο "Καποδίστριας" δεν είναι μία ταινία, υπηρετεί ανώτερο σκοπό»

10:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Δεν είναι το κορίτσι από το βίντεο στη Βάρη - Συνεχίζεται η αναζήτηση της 16χρονης

10:02ΕΘΝΙΚΑ

Βίντεο: «Ζήτω το έθνος και το Πολεμικό Ναυτικό» – Πώς υποδέχτηκαν οι Ναυτικοί Δόκιμοι τη φρεγάτα «Κίμων»

06:32LIFESTYLE

Κέιτ Μίντλετον: Ο χρωματικός συμβολισμός πίσω από την τελευταία δημόσια εμφάνισή της που θύμισε βασίλισσα Ελισάβετ

11:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: «Επέκταση χωρικών υδάτων, ενόψει» - Τι είπε για τη «γαλάζια πατρίδα»

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ δεν επιτέθηκε στο Ιράν - Τι τον συμβούλεψαν οι στενοί του συνεργάτες

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Κινητό τηλέφωνο προκάλεσε την πυρκαγιά σε διαμέρισμα - Στο νοσοκομείο δύο γυναίκες

07:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας έτοιμος για δραματική τροπή - Το μετεωρολογικό ντόμινο που επηρεάζει την Ελλάδα

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega τζακ ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει το Τζόκερ στην κλήρωση της Κυριακής (18/1)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ