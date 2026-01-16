Νέο τελεσίγραφο Χρυσοχοΐδη στους αγρότες για μπλόκα: «Δεν δικαιολογείται, θα εφαρμοστεί ο νόμος»

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εξέφρασε τη γραμμή της κυβέρνησης αναφορικά με τη συνέχιση των κινητοποιήσεων και των μπλόκων ανά την επικράτεια που συνεχίζουν να προκαλούν προβλήματα στην απρόσκοπτη μετακίνηση στο οδικό δίκτυο της χώρας.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ξεκαθάρισε ότι «δεν δικαιολογείται πλέον αυτό το πράγμα. Αν συνεχιστούν (σ.σ.: οι αποκλεισμοί δρόμων) θα εφαρμοστεί ο νόμος όπως προβλέπεται» είπε χαρακτηριστικά αποφεύγοντας να απαντήσει αν θα βγει η ΕΛ.ΑΣ. να «καθαρίσει» τους δρόμους. Αρκέστηκε να πει ότι «ο νόμος προβλέπει αυτά που προβλέπει».

Πρόσθεσε δε ότι «ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος, κυρίως τις γιορτές που ήταν η έξοδος και η είσοδος στα αστικά κέντρα». Για τη στάση της κυβέρνησης και των Αρχών τόνισε ότι «κανείς δεν έχει να προσάψει τίποτα στην κυβέρνηση για την μεταχείριση των αγροτών από θέματα βίας, καταστολής κτλ.

«Κοινωνικό πρόβλημα το κλείσιμο των δρόμων»

Για τη στάση των αγροτών που εμμένουν στις κινητοποιήσεις, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι «το πρόβλημα δεν είναι εκεί (σ.σ.: ότι κλείνουν την ΛΕΑ με τα τρακτέρ κι όχι τις λωρίδες κυκλοφορίας στις ΕΟ) κατά τη γνώμη μου, η ταλαιπωρία που υφίστανται οι πολίτες εξαιτίας τους, είναι ένα βαθύτερο κοινωνικό πρόβλημα.

Όλες οι συνδικαλιστικές ενώσεις αφήνουν πάντα ένα κενό προκειμένου να υπάρχει μία εκτόνωση. Όταν υποβάλεις 30-40 ζητήματα, υπάρχει ένας συμβιβασμός που γίνεται, δεν μπορείς να τα πάρεις όλα. Αυτό είναι η Δημοκρατία, όποιος δεν έχει αντίληψη τέτοια, έχει δικό του πρόβλημα κατανόησης της Δημοκρατίας»

Κληθείς να κάνει σχόλιο για τον αγροτοσυνδικαλιστή Ανεστίδη, είπε χαρακτηριστικά: «Τι να πω γι αυτόν;»

Έλεγχοι για κατανάλωση αλκοόλ: «Στοχευμένη πολιτική που απέφερε καρπούς»

Μιλώντας για τα αλκοτέστ, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε: «Πρώτον το κύριο είναι αποτρέψουμε τους πολίτες να πιουν. Δεύτερον, είναι στοχευμένη πολιτική. Ξεκίνησε με 4% (σ.σ.: παραβατικότητα) και τώρα είναι στο 1% και κάτι. Η κατάσταση αυτή, διαμορφώνει κοινωνική συνείδηση. Το ότι βγαίνουμε έξω και δεν πίνουμε, σημαίνει μεγάλη νίκη για κοινωνία και πολίτες. Και φέτος (σ.σ.: 2025) έχουμε 135 λιγότερους νεκρούς στην άσφαλτο.

Κάθε Παρασκευοσαββατοκύριακο γίνεται πολύ μεγάλη δουλειά. Διενεργούνται 17.000-20.000 αλκοτέστ στην Αττική. Έχει πολλά μπλόκα με νέα παιδιά, που έχουν άλλη αντιμετώπιση, δεν γνωρίζουν πρόσωπα, επώνυμους κτλ. και γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά με απόλυτη ευγένεια κι αξιοπρέπεια».

Για την παραβατικότητα στην Κρήτη

«Δεν έχουμε πολλές περιπτώσεις παράδοσης όπλων, αλλά πολύ σύντομα θα υπάρξουν, γιατί ούτε εγώ, ούτε η ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη και κεντρικά στην Αστυνομία θα το αφήσουν. Οικειοθελώς θα εμφανιστούν πάρα πολλοί... Είμαι βέβαιος» είπε με νόημα τονίζοντας ότι δεν θα υπάρξει ανοχή.

Παιδική παραβατικότητα

Έχει ξεφύγει το πράγμα. Υπάρχουν και γονείς που τα κάνουν. Δεν πρέπει να το βάλουμε κάτω από το χαλί, το πρόβλημα εξελίσσεται συνέχεια. Αναπτύσσουμε πολιτικές με safe youth, γραφείο σε κάθε νομό για βία ανηλίκων, επαφές με διευθυντές σχολείων, με γονείς. Όπου υπάρχουν στις τοπικές κοινωνίες παιδιά παραβατικά, πρέπει να ειδοποιείται το σχολείο η αστυνομία κι όλοι μαζί να διαχειριστούμε το πρόβλημα. είναι δύσκολη η κοινωνική διαχείριση.

Αυτό είναι το νέο στοιχείο στη βία ανηλίκων. Αλλά η συμμορία είναι καινούριο. Πάντα υπήρχαν τσακωμοί κτλ. Αλλά πλέον με σουγιάδες, σιδερογροθιές έχει ξεφύγει το πράγμα».

Για τις κάμερες τέλος, είπε ότι «μέρα με τη μέρα "απλώνονται" οι 300 κάμερες της περιφέρειας που καταγράφουν την παραβίαση του κόκκινου και μετά ακολουθεί ο διαγωνισμός για τις 1.000 κάμερες που θα ελέγχονται από το επιχειρησιακό κέντρο της Αστυνομίας, για να αναπτυχθεί περαιτέρω το δίκτυο».