Φθιώτιδα: Έπεισαν την γιαγιά ότι είναι υπάλληλοι της ΔΕΗ και της πήραν μεγάλο χρηματικό ποσό

«Μαϊμού - ΔΕΗτζήδες» «χτύπησαν» μετά από αρκετό καιρό με επιτυχία στην περιοχή της Μαλεσίνας, αποσπώντας από ηλικιωμένη γυναίκα, μεγάλο χρηματικό ποσό.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, οι απατεώνες τηλεφώνησαν στην άτυχη γυναίκα νωρίς το βράδυ της Παρασκευής (16/1/26). Στην άλλη γραμμή ο απατεώνας προσποιήθηκε ότι ήταν τεχνικός της ΔΕΗ, λέγοντας και ένα τυχαίο όνομα για να αποκτήσει την εμπιστοσύνη της γιαγιάς.

Σύμφωνα λοιπόν με τον απατεώνα, είχε εντοπιστεί βλάβη στο ηλεκτρικό δίκτυο του σπιτιού και έπρεπε να κλειστεί άμεσα ραντεβού για την επιδιόρθωσή της. Κρατώντας την ηλικιωμένη στο τηλέφωνο, ο απατεώνας, έστειλε μέσα σε ελάχιστα λεπτά «συνεργείο» για να τακτοποιήσει τη βλάβη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένα νεαρό ζευγάρι έφτασε στο σπίτι της γιαγιάς με τον άνδρα να περιγράφεται ως μελαμψός και η γυναίκα καλοντυμένη, ενώ ακόμη η ηλικιωμένη μιλούσε στο τηλέφωνο με τον αρχικό απατεώνα. Ο απατεώνας την έπεισε να παραδώσει στον «μάστορα» όσα χρήματα είχε -περίπου 28.000 ευρώ- προκειμένου να τα φυλάξει μην καταστραφούν από πιθανό βραχυκύκλωμα.

Οι δράστες αμέσως μόλις πήραν τα χρήματα της γιαγιάς στο χέρι, έσπευσαν να εξαφανιστούν, ενώ διεκόπη και το τηλεφώνημα. Τότε, η άτυχη γυναίκα κατάλαβε ότι είχε πέσει θύμα απάτης και ειδοποίησε την αστυνομία, που σχημάτισε σχετική δικογραφία, ενώ διεξάγει έρευνα για την ταυτοποίηση πρωτίστως του ζευγαριού που κινήθηκε στην περιοχή, παριστάνοντας τους τεχνικούς της ΔΕΗ.

