ΟΠΕΚΕΠΕ: Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για 12 αγροτοκτηνοτρόφους για παράνομες επιδοτήσεις

Οι ελεγχόμενοι φέρεται να λάμβαναν επιδοτήσεις παρουσιάζοντας ψευδείς δηλώσεις, με αποτέλεσμα να εισπράττουν ευρωπαϊκά κονδύλια χωρίς να πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις

Τα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), στην Αθήνα, στις 9 Ιουλίου, 2025
Σε ευρείας κλίμακας δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων προχώρησε η Δικαιοσύνη στο πλαίσιο της έρευνας για παράνομη είσπραξη αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, με δεκάδες υποθέσεις να εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές.

Με εντολή του εποπτεύοντος εισαγγελέα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Δημήτρη Γκύζη, διατάχθηκε η δέσμευση περιουσίας συνολικά 12 προσώπων, τα οποία ελέγχονται για φερόμενες παρατυπίες σε ευρωπαϊκές αγροτικές επιχορηγήσεις. Πρόκειται για αγρότες και κτηνοτρόφους που, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εμφανίζονται να λάμβαναν επιδοτήσεις μέσω ψευδών δηλώσεων, χωρίς να πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η υπόθεση εντάσσεται στη συνολική έρευνα που διεξάγει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το «ελληνικό FBI». Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτες εισαγγελικές διατάξεις δέσμευσης εκδόθηκαν λίγο πριν από τα Χριστούγεννα και αφορούσαν τρεις αγροτοσυνδικαλιστές, μεταξύ των οποίων οι Ανεστίδης και Μπότας. Ακολούθησαν νέες διατάξεις για επιπλέον αγρότες και κτηνοτρόφους, με τις πιο πρόσφατες να εκδίδονται στις 12 Ιανουαρίου.

Οι αποφάσεις έχουν ήδη διαβιβαστεί στα αρμόδια τραπεζικά ιδρύματα για την άμεση εφαρμογή τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι δεσμεύσεις αφορούν τραπεζικούς λογαριασμούς και κινητά περιουσιακά στοιχεία, καθώς τα ποσά των επιδοτήσεων που φέρονται να έχουν εισπραχθεί παρανόμως δεν υπερβαίνουν αθροιστικά τις 120.000 ευρώ.

Ωστόσο, σε ορισμένες μεμονωμένες υποθέσεις όπου το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων ξεπερνά το συγκεκριμένο όριο, έχει διαταχθεί πλήρης δέσμευση κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς και των τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκομένων.

Τη δικογραφία σχηματίζει η Οικονομική Αστυνομία, η οποία συνεχίζει τη συλλογή και αξιολόγηση αποδεικτικών στοιχείων. Με την ολοκλήρωση της έρευνας, ο φάκελος θα διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία θα κρίνει εάν τα δεδομένα επαρκούν για την άσκηση ποινικών διώξεων.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις και αφορά σοβαρά αδικήματα, όπως συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση ή συμμορία, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλαστογραφία, ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις και ηθική αυτουργία στις παραπάνω πράξεις.

