ΟΠΕΚΕΠΕ: Επτά κατηγορούμενοι επέστρεψαν 165.000 ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις

Για πρώτη φορά εφαρμόστηκε ο θεσμός της ποινικής διαπραγμάτευσης σε δικογραφία που αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο υπόθεσης με 32 κατηγορούμενους από περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες, καθώς φέρονται να έλαβαν παρανόμως αγροτικές ενισχύσεις συνολικού ύψους άνω των 250.000 ευρώ κατά την περίοδο 2016–2018.



Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, επτά από τους κατηγορουμένους υπέβαλαν αίτημα να αποσπαστεί η υπόθεσή τους από την κύρια δίκη και να υπαχθούν στη διαδικασία της ποινικής διαπραγμάτευσης. Το αίτημα κατατέθηκε αφού προηγουμένως επέστρεψαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ το ποσό των 165.000 ευρώ, το οποίο είχαν εισπράξει μέσω των επίμαχων επιδοτήσεων. Σε βάρος τους είχαν ασκηθεί διώξεις, κατά περίπτωση, για απάτη σχετική με επιχορηγήσεις σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και ψευδή βεβαίωση.



Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα, προχώρησε στον διαχωρισμό της δικογραφίας για τους επτά κατηγορούμενους και επικύρωσε το πρακτικό της ποινικής διαπραγμάτευσης. Σε αυτούς επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης που κυμαίνονται από δύο έτη και τρεις μήνες έως τρία έτη, με τριετή αναστολή. Μάλιστα, διατάχθηκε η δήμευση ποσού 20.000 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς του πρώτου κατηγορουμένου, ενώ για τους υπόλοιπους αποφασίστηκε η αποδέσμευση των λογαριασμών τους μετά την τελεσιδικία της υπόθεσης.



Η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί την πρώτη περίπτωση ποινικής διαπραγμάτευσης σε υπόθεση που σχετίζεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και, επί της ουσίας, συνδέεται με αποδοχή των πραγματικών περιστατικών και επιστροφή των παράνομα καταβληθέντων ποσών.



Η δικογραφία αφορά αγροτικές επιδοτήσεις που φέρεται να εισπράχθηκαν μέσω ψευδών δηλώσεων για εκτάσεις και αγροτικές δραστηριότητες κατά την τριετία 2016–2018. Η υπόθεση αποτέλεσε την πρώτη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις παράνομες ενισχύσεις στον Οργανισμό.



Όσον αφορά τους υπόλοιπους 25 κατηγορούμενους, η εκδίκαση της υπόθεσης διεκόπη και προσδιορίστηκε για τις 5 Φεβρουαρίου, καθώς πέντε εξ αυτών εμφανίστηκαν χωρίς συνήγορο υπεράσπισης. Το δικαστήριο προχώρησε αυτεπαγγέλτως στον διορισμό δικηγόρων από τον κατάλογο Νομικής Βοήθειας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

