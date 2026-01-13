Αίτημα ΠΑΣΟΚ στην Εξεταστική για την παραίτηση των Ορκωτών που έλεγχαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αίτημα να κατατεθεί στην εξεταστική επιτροπή η επιστολή παραίτησης των Ορκωτών Ελεγκτών που είχαν αναλάβει τον έλεγχο των καταστάσεων της χρήσης του 2024, κατέθεσε σήμερα το ΠΑΣΟΚ κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.



Το αίτημα του ΠΑΣΟΚ έρχεται σε συνέχεια δημοσιεύματος που ανέφερε ότι η εταιρεία «LEVERAGE Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.», στην οποία είχε ανατεθεί το έργο του ελέγχου των οικονομικών και λογιστικών στοιχείων του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη χρήση 2024 με την αρ. πρωτ. 74537/2025 απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού, υπέβαλε επιστολή παραίτησης με την οποία ανακοινώνει την αποχώρησή της από το εν λόγω έργο.



Πηγές του ΠΑΣΟΚ τονίζουν ότι τυχόν λόγοι παραίτησης που σχετίζονται με παρεμβάσεις, δυσχέρειες συνεργασίας, ελλείψεις στοιχείων ή διαδικαστικές παρεκκλίσεις, συνδέονται άμεσα με ενδεχόμενες ευθύνες της Διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ.



Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που μετέχουν στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητούν η χορήγηση της συγκεκριμένης επιστολής παραίτησης της εταιρείας «LEVERAGE Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.», καθώς και κάθε συναφούς εγγράφου, που αφορά την υποβολή, την παραλαβή και την αποδοχή της, προκειμένου η Εξεταστική Επιτροπή να είναι σε θέση να αξιολογήσει αν υφίστανται φαινόμενα κακοδιαχείρισης ή πλημμελούς άσκησης διοικητικών καθηκόντων.

Τι συνέβη με την ελέγκτρια εταιρεία

Η πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ βασίζεται σε ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε χθες το βράδυ στην ιστοσελίδα documentonews.gr και αναφέρει ότι η ελεγκτική εταιρεία που ήταν υπεύθυνη για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν λάμβανε τα αναγκαία στοιχεία που χρειαζόταν και γι’ αυτό εξαναγκάστηκε σε παραίτηση.



Η ελέγκτρια εταιρεία φέρεται να αιτιολόγησε πως προχώρησε σε αυτή την ενέργεια, καθώς δεν της δόθηκαν εμπρόθεσμα τα στοιχεία που χρειαζόταν, προκειμένου να προχωρήσει στην εξακρίβωσή τους και να εκδώσει το απαραίτητο πιστοποιητικό.



Μάλιστα τονίζεται ότι το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να υποβληθεί στην ΕΕ εντός του Φεβρουαρίου, ώστε μέχρι τις 31 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφανθεί επί της ορθότητας και πληρότητας των στοιχείων, αλλιώς εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα στις πληρωμές.

