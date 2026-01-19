Τυχεροπούλου: «Το μεγαλύτερο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η διαχείριση του εθνικού αποθέματος»

Η Παρασκευή Τυχεροπούλου καταθέτει για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ 

Άγγελος Βουράκης

Τυχεροπούλου: «Το μεγαλύτερο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η διαχείριση του εθνικού αποθέματος»

Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οι 15 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

EUROKINISSI.
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
5'
Μια εικόνα βαθιάς θεσμικής δυσλειτουργίας και εσωτερικής ανοχής σε παράτυπες πρακτικές περιέγραψε στο δικαστήριο η Παρασκευή Τυχεροπούλου, κατά τη δεύτερη ημέρα της κατάθεσής της στη δίκη που αφορά πρώην ανώτατα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η μάρτυρας, πρόσωπο-κλειδί σε σειρά δικογραφιών που έχουν οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη, χαρακτήρισε τον τρόπο διαχείρισης του εθνικού αποθέματος ως «το μεγαλύτερο σκάνδαλο μέσα στον Οργανισμό».

Στο εδώλιο κάθονται ο Δημήτρης Μελάς, πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, και η Αθανασία Ρέππα, πρώην Διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων, οι οποίοι κατηγορούνται –κατά περίπτωση και από κοινού– για υπεξαγωγή εγγράφου, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τον Νοέμβριο του 2020 απέκρυψαν πόρισμα ελέγχου της κ. Τυχεροπούλου που αφορούσε δεκάδες προβληματικά ΑΦΜ αγροτών, τα οποία είχαν αιτηθεί ενισχύσεις την περίοδο 2018–2020.

Η ίδια η μάρτυρας υποστήριξε ότι τα προειδοποιητικά σημάδια αγνοήθηκαν συνειδητά, με αποτέλεσμα η κατάσταση να διογκωθεί.

«Αγνοήθηκαν οι ενδείξεις. Θα μπορούσε να μη φτάσει ο Οργανισμός ως εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει: «Η ζημιά έγινε και γι’ αυτό ασχολούνται τώρα όλοι».

Κατά την κατάθεσή της, η Παρασκευή Τυχεροπούλου περιέγραψε έναν ΟΠΕΚΕΠΕ διχασμένο. Από τη μία, η πλειοψηφία των στελεχών που θεωρούσε ότι όλα λειτουργούν ορθά και, από την άλλη, μια μικρή ομάδα υπαλλήλων που προσπαθούσε –όπως είπε– να σημάνει συναγερμό.

Πρόεδρος: Δίνονται περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο από τον Οργανισμό. Πρόκειται για αστρονομικό ποσό, ακόμη και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Τι ακουγόταν εσωτερικά;

Μάρτυρας: Υπήρχαν δύο τάσεις. Η μία έλεγε ότι όλα γίνονται σωστά και η άλλη –πολύ μικρότερη– διαμαρτυρόταν συνεχώς ότι δεν πάμε καλά και πρέπει να αλλάξει κάτι.

Πρόεδρος: Οι περισσότεροι ανήκαν σε ποια τάση;

Μάρτυρας: Στην πρώτη. Εμείς ήμασταν μειοψηφία και φωνάζαμε για χρόνια ότι κάτι δεν πάει καλά. Στις γενικές συνελεύσεις εκφράζαμε αγωνίες και ανησυχίες.

Η μάρτυρας τοποθέτησε την αρχή των προβλημάτων ήδη από το 2010, αρχικά με το πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού και τη διαχειρίστρια εταιρεία Neuropublic, ενώ στη συνέχεια –όπως είπε– προστέθηκαν και άλλα σοβαρά ζητήματα.

Η κ. Τυχεροπούλου, η οποία σήμερα τελεί εκτός του νέου ΟΠΕΚΕΠΕ και παράλληλα συνεργάζεται ως ειδική συνεργάτης με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε δύο υποθέσεις, επανέλαβε ότι τον Νοέμβριο του 2020 παρέδωσε πόρισμα ελέγχου για 48 «κόκκινα» ΑΦΜ στον τότε Αντιπρόεδρο και μετέπειτα Πρόεδρο του Οργανισμού Δημήτρη Μελά, καθώς και σε ακόμη τέσσερα στελέχη.

Όπως κατέθεσε, λίγο αργότερα μετακινήθηκε αιφνιδίως στο Τμήμα Εκπαίδευσης. Παρά ταύτα, για όσο διάστημα είχε ακόμη πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα, διαπίστωσε ότι οι έλεγχοι που η ίδια είχε διενεργήσει επανεξετάστηκαν και κατέληξαν σε διαφορετικά συμπεράσματα.

Πρόεδρος: Έχει ξανασυμβεί επανέλεγχος πορίσματος ελεγκτή αυτεπάγγελτα και όχι μετά από ένσταση παραγωγού;

Μάρτυρας: Δεν είχα ξανακούσει κάτι τέτοιο.

Πρόεδρος: Αναιρέθηκαν οι έλεγχοι σας;

Μάρτυρας: Οι περισσότεροι αναιρέθηκαν.

Πρόεδρος: Υπήρχε αιτιολογία;

Μάρτυρας: Δεν απαιτείται καταχώρηση αιτιολογίας για την αλλαγή απόφασης.

Σε ένα από τα πιο αιχμηρά σημεία της κατάθεσής της, η Παρασκευή Τυχεροπούλου εξέφρασε την πεποίθηση ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ λειτουργούσε οργανωμένο κύκλωμα επίορκων υπαλλήλων, σε συνεργασία με παραγωγούς, που απομυζούσε ευρωπαϊκούς πόρους.

Όταν ρωτήθηκε αν δέχθηκε πιέσεις ή προτάσεις για αλλοίωση των πορισμάτων της, απάντησε ότι δεν της προσφέρθηκαν ανταλλάγματα, αλλά επιλέχθηκε άλλος τρόπος: η υπηρεσιακή της υποβάθμιση.

Πρόεδρος: Σας προσέγγισε κάποιος, άμεσα ή έμμεσα, για να αλλάξετε πορίσματα ή να σταματήσετε;

Μάρτυρας: Όχι. Επέλεξαν άλλες μεθόδους. Με μετέφεραν για να με κάνουν να σταματήσω. Ήμουν το «μαύρο πρόβατο».

Η μάρτυρας αναφέρθηκε και σε άλλον υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος –όπως είπε– ήταν ο πρώτος που αποκάλυψε μαζικές παράνομες δηλώσεις στην Κρήτη, σχετικά με το εθνικό απόθεμα. Αντί, όμως, να προστατευθεί, φέρεται να στοχοποιήθηκε.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο συγκεκριμένος υπάλληλος δέχθηκε απειλές από παραγωγό, βανδαλισμούς στο αυτοκίνητό του και τελικά πειθαρχικές και χρηματικές ποινές. «Χαρακτηρίστηκε τρελός, ότι δεν ξέρει τι λέει. Το ίδιο έλεγαν και για εμένα», σημείωσε.

Η κ. Τυχεροπούλου υποστήριξε ότι όλοι οι διοικούντες και οι τότε διευθυντές Άμεσων Ενισχύσεων γνώριζαν την ύπαρξη προβληματικών δηλώσεων. Μάλιστα, μαζί με το πόρισμά της είχε αποστείλει και έγγραφο με συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Μάρτυρας: Δεν με ρώτησε κανείς τίποτα. Και το χειρότερο είναι ότι μαζί με το αποτέλεσμα του ελέγχου, τους έστειλα και έγγραφο με προτάσεις που σήμερα βλέπω να εφαρμόζονται. Τότε το πέταξαν στα σκουπίδια.

Το δικαστήριο ζήτησε να προσκομιστεί το εν λόγω έγγραφο, ενώ αποφάσισε τη διαβίβαση της σχετικής δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις εις βάρος των 48 αγροτών που περιλαμβάνονται στο πόρισμα.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η κλήση νέων μαρτύρων, μεταξύ των οποίων πρώην πρόεδροι και ανώτατα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και ελεγκτές που –σύμφωνα με καταγγελίες– μετακινήθηκαν δυσμενώς.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 16 Μαρτίου.

