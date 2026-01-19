Συναγερμός στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο Κάτω Χαλάνδρι
Η κινητοποίηση ήταν άμεση
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Δευτέρας (19/1) για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα επί τη οδού Σοφοκλή Βενιζέλου στο Κάτω Χαλάνδρι.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα και επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.
