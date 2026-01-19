Συναγερμός στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο Κάτω Χαλάνδρι

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Δευτέρας (19/1) για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα επί τη οδού Σοφοκλή Βενιζέλου στο Κάτω Χαλάνδρι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα και επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.