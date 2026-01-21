Κακοκαιρία: Πτώση καλωδίου ηλεκτροδότησης εξαιτίας των ισχυρών ανέμων στο Ηράκλειο

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης λίγο μετά τις 12:00 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου, έπειτα από πτώση καλωδίου ηλεκτροδότησης εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή από την εκτεταμένη κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα.

Το περιστατικό καταγράφηκε στην οδό Λευτέρη Σκεπετζή, η οποία είναι παράλληλη της Λεωφόρου Κνωσού, προκαλώντας έντονη κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών, όπως αναφέρει το neakriti.gr.

Το καλώδιο αποκολλήθηκε εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν από τις πρωινές ώρες σε ολόκληρη την Κρήτη, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες τόσο για τους πεζούς όσο και για τα διερχόμενα οχήματα.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για να διασφαλίσουν την περιοχή.

Πτώση καλωδίου ηλεκτροδότησης στο Ηράκλειο neakriti.gr

