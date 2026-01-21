Κώστας Τσιμίκας: Επιστρέφει στην Premier League – «Η Νότιγχαμ τον θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς»

Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής ανήκει στη Λίβερπουλ, ωστόσο όλα δείχνουν πως δεν θα συνεχίσει στο «Άνφιλντ», καθώς είναι πολύ πιθανό να παραχωρηθεί εκ νέου, αυτή τη φορά στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα, η Νότιγχαμ έχει ήδη εκφράσει επίσημο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Τσιμίκα με τη μορφή δανεισμού, με τη συμφωνία να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς. Οι επαφές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, την ώρα που η Ρόμα εμφανίζεται θετική στη λύση του δανεισμού.

Το όνομα του Έλληνα μπακ είχε συνδεθεί και με τον Ολυμπιακό, ωστόσο το συγκεκριμένο σενάριο δεν φαίνεται να προχωρά, πιθανότατα λόγω της επιθυμίας του ίδιου του παίκτη να παραμείνει στο εξωτερικό και σε υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού.

Οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα, με το ενδεχόμενο επιστροφής του Τσιμίκα στο Νησί να συγκεντρώνει πλέον τις περισσότερες πιθανότητες.

