Τραγωδία στην Ισπανία: Στους 43 οι νεκροί - Σε εθνική απεργία καλεί το συνδικάτο μηχανοδηγών

Το συνδικάτο μηχανοδηγών είχε προειδοποιήσει με επιστολή του τον Αύγουστο για σοβαρές φθορές που παρατηρούνταν στο σιδηροδρομικό δίκτυο

Newsbomb

Τραγωδία στην Ισπανία: Στους 43 οι νεκροί - Σε εθνική απεργία καλεί το συνδικάτο μηχανοδηγών
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε εθνική απεργία κάλεσε σήμερα το μεγαλύτερο συνδικάτο μηχανοδηγών της Ισπανίας, ζητώντας διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια, έπειτα από τρεις εκτροχιασμούς τρένων μέσα σε δύο ημέρες, που προκάλεσαν τον θάνατο δεκάδων ατόμων, μεταξύ των οποίων και δύο μηχανοδηγών.

Λίγες ημέρες μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία, ένα από τα χειρότερα στην Ευρώπη, από το οποίο έχουν χάσει την ζωή τους 43 άτομα, ανάμεσά τους και ο μηχανοδηγός, ένα άλλο τρένο εκτροχιάστηκε το βράδυ της Τρίτης, κοντά στη Βαρκελώνη στην Καταλονία, αφού συγκρούστηκε με τοιχίο υποστήριξης που είχε καταρρεύσει στις ράγες λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων. Από το δυστύχημα σκοτώθηκε ο μηχανοδηγός, ενώ τραυματίστηκαν σοβαρά τέσσερις επιβάτες.

Ένας τρίτος εκτροχιασμός τρένου σημειώθηκε επίσης την Τρίτη, στο περιφερειακό σιδηροδρομικό δίκτυο της Βαρκελώνης, όταν ένας βράχος έπεσε στις ράγες λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών, χωρίς όμως να υπάρξουν θύματα, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου Adif.

«Θα απαιτήσουμε να αποδοθούν ποινικές ευθύνες σε όσους είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών υποδομών», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η ένωση μηχανοδηγών SEMAF.

Η SEMAF είχε προειδοποιήσει την Adif με επιστολή της τον Αύγουστο για σοβαρές φθορές που παρατηρούνταν στο σιδηροδρομικό δίκτυο στο σημείο όπου συγκρούστηκαν τα δύο τρένα, σύμφωνα με αντίγραφο της επιστολής που έλαβε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, λέγοντας ότι λακκούβες, εξογκώματα και ανισορροπίες στις εναέριες γραμμές ρεύματος προκαλούσαν συχνές βλάβες και ζημιές στα τρένα σε αρκετές από τις γραμμές του δικτύου υψηλής ταχύτητας.

Η απεργία είναι αποτέλεσμα «της συναισθηματικής φόρτισης των μηχανοδηγών μετά τον θάνατο δύο συναδέλφων τους αυτή την εβδομάδα», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε στον τηλεοπτικό σταθμό Telecinco.

Είπε ότι θα προσπαθήσει να πείσει τους μηχανοδηγούς να ακυρώσουν την απεργία τους αφού οι δύο από τους τρεις εκτροχιασμούς προκλήθηκαν από τις καιρικές συνθήκες και δεν είχαν καμία σχέση με την κατάσταση των σιδηροτροχιών.

Στους 43 οι νεκροί από το δυστύχημα στην Ανδαλουσία

Τα συνεργεία διάσωσης που συμμετέχουν στις έρευνες στο σημείο της τραγωδίας στην Αδαμούθ εντόπισαν άλλον έναν νεκρό ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους 43, καθώς εισήλθαν στο δεύτερο βαγόνι του τρένου, που ανήκει στην ισπανική κρατική εταιρεία Renfe, όπου βρισκόταν και το κυλικείο του συρμού, ανέφερε σε μια ανακοίνωση η περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας.

Από την πλευρά της, η δημόσια υπηρεσία CID ανακοίνωσε ότι ένας ακόμη νεκρός, ο 43ος, εντοπίστηκε στον τόπο της καταστροφής, ενώ οι σοροί άλλων 41 έχουν ήδη ταυτοποιηθεί.

Κατά την διάρκεια της νύχτας, γερανοί απομάκρυναν ένα από τα τελευταία βαγόνια του τρένου που εκτροχιάστηκε, το οποίο ανήκει στην ιδιωτική κοινοπραξία Iryo. Ο Πουέντε δήλωσε ότι ο χρόνος ανάμεσα στον εκτροχιασμό και τη σύγκρουση ήταν μόλις εννέα δευτερόλεπτα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει χρόνος για τους μηχανοδηγούς να χρησιμοποιήσουν το σύστημα πέδησης. Οι αρχές είχαν πει προηγουμένως πως η διαφορά ήταν 20 δευτερόλεπτα.

Ο ένας μηχανοδηγός δεν είχε καταλάβει ότι έγινε σύγκρουση

Ηχογραφήσεις των κλήσεων ανάμεσα στον μηχανοδηγό του τρένου που εκτροχιάστηκε και το κέντρο ελέγχου στη Μαδρίτη υποδηλώνουν πως εκείνος και οι επιβάτες που ταξίδευαν στα πρώτα πέντε βαγόνια δεν είχαν συνειδητοποιήσει αρχικά ότι σημειώθηκε σύγκρουση με άλλο τρένο, ανέφερε ο Πουέντε.

Μόνο αφού κατέβηκε από το τρένο για να το επιθεωρήσει και να δει τη ζημιά που είχαν πάθει τα τελευταία βαγόνια, συνειδητοποίησε τι συνέβη και έκανε άλλη μια κλήση για να ζητήσει να σταλούν ασθενοφόρα.

Η Adif ανακοίνωσε σήμερα ότι μείωσε ακόμη περισσότερο το όριο ταχύτητας στη γραμμή Μαδρίτη-Βαρκελώνη, αφού ένας μηχανοδηγός ανέφερε ότι οι σιδηροδρομικές ράγες είναι σε άσχημη κατάσταση σε ένα τμήμα μήκους 78 χιλιομέτρων.

Χθες, Τρίτη, η εταιρεία είχε δώσει εντολή στους μηχανοδηγούς να περιορίσουν την ταχύτητά τους λόγω ανησυχιών για την κατάσταση στις ράγες. Η ομάδα συντήρησης της εταιρείας εργάστηκε όλη τη νύχτα για να επιθεωρήσει τις ράγες και διαπίστωσε τέσσερα σημεία που χρειάζονται επισκευή, ανέφερε η Adif σε ανακοίνωσή της.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο ατύχημα τριών οχημάτων στη στροφή του αεροδρομίου - Ένας τραυματίας

17:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρόμπι Κιν: «Περιμένω “μάχη”, πολύ καλή ομάδα ο Παναθηναϊκός»

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπή κυκλοφορίας στη Νέα Μάκρη λόγω καθίζησης οδοστρώματος

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Στα αζήτητα για 5η ημέρα ο άνδρας που πνίγηκε στα ιαματικά των Θερμοπυλών

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Στους 43 οι νεκροί - Σε εθνική απεργία καλεί το συνδικάτο μηχανοδηγών της χώρας

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Τα μεγαλύτερη ύψη βροχής στην Αττική και στην υπόλοιπη Ελλάδα

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Υποχρεωτικές αλυσίδες στην Καρδίτσα - Το χιόνι ξεπέρασε το ένα μέτρο σε ορεινές περιοχές

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ένοχος κρίθηκε ο οδηγός της Πόρσε για το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Σούδας - «Κατέστησε το όχημα φονικό όπλο» είπε η εισαγγελέας

16:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεν θα αναχωρήσει σήμερα για Νταβός ο Κυριάκος Μητσοτάκης

16:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Κλειδί για την νίκη η άμυνα και ο έλεγχος του ρυθμού στην επίθεση»

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Βροχή ενός μήνα σε λίγες ώρες στην Αττική - Ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 58χρονος μπήκε στα δικαστήρια ως μάρτυρας και βγήκε με χειροπέδες

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία αύριο Πέμπτη στην Αττική

16:38ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΠΑ: Μειώθηκε κατά 6,3% η ανεργία τον Δεκέμβριο 2025 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024

16:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Release Athens 2026: Megadeth και Sepultura έρχονται στην Πλ.Νερού

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Μανιασμένα κύματα στην Κόστα Αργολίδας: Κινδύνευσε ο άνθρωπος στον μόλο - Βίντεο Newsbomb.gr

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Στο μικροσκόπιο 13 μέλη του κυκλώματος παραποίησης αντλιών καυσίμων - Το βαρύ κατηγορητήριο

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Κομμάτι τσιμέντου έπεσε από γέφυρα πάνω σε παμπρίζ αυτοκινήτου

16:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καταγγελία κατά του Λούκας Ερναντές για αδήλωτη εργασία και εμπορία ανθρώπων

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Περιοριστικά μέτρα και αποζημιώσεις αντί για μαζικό εμβολιασμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:41ΕΛΛΑΔΑ

Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία αύριο Πέμπτη στην Αττική

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Χριστίνα Σούζη για κακοκαιρία: Προτιμώ να με βρίζουν γιατί έπεσα έξω, παρά για κάποιο ατύχημα

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

15:25ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Διχογνωμία των προγνωστικών μοντέλων για τον αυριανό καιρό στην Αττική – Συνεχίζονται οι ακραίες καταιγίδες ή ύφεση των φαινομένων;

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κώστας Τσιμίκας: Επιστρέφει στην Premier League – «Η Νότιγχαμ τον θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς»

15:29ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στο Νταβός - Πόσο ανόητοι ήμασταν μετά τον Β΄ ΠΠ που δώσαμε πίσω τη Γροιλανδία

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες καταστροφής στην Ιταλία: Ο κυκλώνας Χάρι σήκωσε «τσουνάμι» μέσα στις πόλεις

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για τον Πασχάλη Τερζή - Εσπευσμένα στο νοσοκομείο

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Εκκενώσεις σπιτιών κοντά στο ρέμα Πικροδάφνης

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή οχήματος μετά τα διόδια Αφιδνών - Καθυστερήσεις στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

16:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεν θα αναχωρήσει σήμερα για Νταβός ο Κυριάκος Μητσοτάκης

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

11:10LIFESTYLE

Η επόμενη μέρα στον Ant1 για την Άννα Λιβαθυνού

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ντάνιελ Ναροντίτσκι: Αποκαλύφθηκε η αιτία του ξαφνικού θανάτου του 29χρονου γκρανμέτρ στο σκάκι

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Βροχή ενός μήνα σε λίγες ώρες στην Αττική - Ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωκοινοβούλιο: «Παγώνει» τη συμφωνία με την Mercosur - Την στέλνει στο ανώτατο Δικαστήριο της Ε.Ε.

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Κόλλησες στην κίνηση στον Κηφισό; Η Ελβετία δίνει τη λύση με τις κινητές γέφυρες

15:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία-Μαρόκο: Το τούνελ που θα συνδέει τις δύο χώρες δεν θα είναι έτοιμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ