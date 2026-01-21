Τραγωδία στην Ισπανία: Στους 43 οι νεκροί - Σε εθνική απεργία καλεί το συνδικάτο μηχανοδηγών

Σε εθνική απεργία κάλεσε σήμερα το μεγαλύτερο συνδικάτο μηχανοδηγών της Ισπανίας, ζητώντας διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια, έπειτα από τρεις εκτροχιασμούς τρένων μέσα σε δύο ημέρες, που προκάλεσαν τον θάνατο δεκάδων ατόμων, μεταξύ των οποίων και δύο μηχανοδηγών.

Λίγες ημέρες μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία, ένα από τα χειρότερα στην Ευρώπη, από το οποίο έχουν χάσει την ζωή τους 43 άτομα, ανάμεσά τους και ο μηχανοδηγός, ένα άλλο τρένο εκτροχιάστηκε το βράδυ της Τρίτης, κοντά στη Βαρκελώνη στην Καταλονία, αφού συγκρούστηκε με τοιχίο υποστήριξης που είχε καταρρεύσει στις ράγες λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων. Από το δυστύχημα σκοτώθηκε ο μηχανοδηγός, ενώ τραυματίστηκαν σοβαρά τέσσερις επιβάτες.

Ένας τρίτος εκτροχιασμός τρένου σημειώθηκε επίσης την Τρίτη, στο περιφερειακό σιδηροδρομικό δίκτυο της Βαρκελώνης, όταν ένας βράχος έπεσε στις ράγες λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών, χωρίς όμως να υπάρξουν θύματα, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου Adif.

«Θα απαιτήσουμε να αποδοθούν ποινικές ευθύνες σε όσους είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών υποδομών», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η ένωση μηχανοδηγών SEMAF.

Η SEMAF είχε προειδοποιήσει την Adif με επιστολή της τον Αύγουστο για σοβαρές φθορές που παρατηρούνταν στο σιδηροδρομικό δίκτυο στο σημείο όπου συγκρούστηκαν τα δύο τρένα, σύμφωνα με αντίγραφο της επιστολής που έλαβε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, λέγοντας ότι λακκούβες, εξογκώματα και ανισορροπίες στις εναέριες γραμμές ρεύματος προκαλούσαν συχνές βλάβες και ζημιές στα τρένα σε αρκετές από τις γραμμές του δικτύου υψηλής ταχύτητας.

Η απεργία είναι αποτέλεσμα «της συναισθηματικής φόρτισης των μηχανοδηγών μετά τον θάνατο δύο συναδέλφων τους αυτή την εβδομάδα», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε στον τηλεοπτικό σταθμό Telecinco.

Είπε ότι θα προσπαθήσει να πείσει τους μηχανοδηγούς να ακυρώσουν την απεργία τους αφού οι δύο από τους τρεις εκτροχιασμούς προκλήθηκαν από τις καιρικές συνθήκες και δεν είχαν καμία σχέση με την κατάσταση των σιδηροτροχιών.

Στους 43 οι νεκροί από το δυστύχημα στην Ανδαλουσία

Τα συνεργεία διάσωσης που συμμετέχουν στις έρευνες στο σημείο της τραγωδίας στην Αδαμούθ εντόπισαν άλλον έναν νεκρό ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους 43, καθώς εισήλθαν στο δεύτερο βαγόνι του τρένου, που ανήκει στην ισπανική κρατική εταιρεία Renfe, όπου βρισκόταν και το κυλικείο του συρμού, ανέφερε σε μια ανακοίνωση η περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας.

Από την πλευρά της, η δημόσια υπηρεσία CID ανακοίνωσε ότι ένας ακόμη νεκρός, ο 43ος, εντοπίστηκε στον τόπο της καταστροφής, ενώ οι σοροί άλλων 41 έχουν ήδη ταυτοποιηθεί.

Κατά την διάρκεια της νύχτας, γερανοί απομάκρυναν ένα από τα τελευταία βαγόνια του τρένου που εκτροχιάστηκε, το οποίο ανήκει στην ιδιωτική κοινοπραξία Iryo. Ο Πουέντε δήλωσε ότι ο χρόνος ανάμεσα στον εκτροχιασμό και τη σύγκρουση ήταν μόλις εννέα δευτερόλεπτα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει χρόνος για τους μηχανοδηγούς να χρησιμοποιήσουν το σύστημα πέδησης. Οι αρχές είχαν πει προηγουμένως πως η διαφορά ήταν 20 δευτερόλεπτα.

Ο ένας μηχανοδηγός δεν είχε καταλάβει ότι έγινε σύγκρουση

Ηχογραφήσεις των κλήσεων ανάμεσα στον μηχανοδηγό του τρένου που εκτροχιάστηκε και το κέντρο ελέγχου στη Μαδρίτη υποδηλώνουν πως εκείνος και οι επιβάτες που ταξίδευαν στα πρώτα πέντε βαγόνια δεν είχαν συνειδητοποιήσει αρχικά ότι σημειώθηκε σύγκρουση με άλλο τρένο, ανέφερε ο Πουέντε.

Μόνο αφού κατέβηκε από το τρένο για να το επιθεωρήσει και να δει τη ζημιά που είχαν πάθει τα τελευταία βαγόνια, συνειδητοποίησε τι συνέβη και έκανε άλλη μια κλήση για να ζητήσει να σταλούν ασθενοφόρα.

Η Adif ανακοίνωσε σήμερα ότι μείωσε ακόμη περισσότερο το όριο ταχύτητας στη γραμμή Μαδρίτη-Βαρκελώνη, αφού ένας μηχανοδηγός ανέφερε ότι οι σιδηροδρομικές ράγες είναι σε άσχημη κατάσταση σε ένα τμήμα μήκους 78 χιλιομέτρων.

Χθες, Τρίτη, η εταιρεία είχε δώσει εντολή στους μηχανοδηγούς να περιορίσουν την ταχύτητά τους λόγω ανησυχιών για την κατάσταση στις ράγες. Η ομάδα συντήρησης της εταιρείας εργάστηκε όλη τη νύχτα για να επιθεωρήσει τις ράγες και διαπίστωσε τέσσερα σημεία που χρειάζονται επισκευή, ανέφερε η Adif σε ανακοίνωσή της.