Η επόμενη μέρα στον Ant1 για την Άννα Λιβαθυνού

Χαμηλούς τόνους κρατά ο Ant1, μετά τις διαρροές που αφορούν στην αποχώρηση της Άννας Λιβαθυνού από το «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, η δημοσιογράφος -που ήταν κανονικά στην εκπομπή την Τετάρτη- δεν θα βρίσκεται στο πλευρό του Παναγιώτη Στάθη με τους ιθύνοντες να αποφασίζουν να «σπάσουν» το τηλεοπτικό δίδυμο. Αν και η εν λόγω συνεργασία ξεκινούσε με τους καλύτερους οιωνούς και οι αντενικοί ήλπιζαν να έρθει στην εκπομπή αέρας ανανέωσης και φυσικά υψηλότερα νούμερα, το εγχείρημα δεν πέτυχε.

Η Άννα Λιβαθυνού -για την οποία θα υπάρξουν ανακοινώσεις- θα παραμείνει στον σταθμό, με τις δύο πλευρές να αναμένεται να συζητήσουν εκ νέου το πώς θα αξιοποιηθεί στον ενημερωτικό τομέα.

Να σημειωθεί ότι η παρουσιάστρια, στις αρχές της τρέχουσας σεζόν, αποτέλεσε μία πολυσυζητημένη μεταγραφή από το Action 24 στον Ant1.

