ANT1: Επιστρέφουν οι Ράδιο Αρβύλα

Το πρόγραμμα του ΑΝΤ1, στη βραδινή ζώνη, επανέρχεται στην κανονική του ροή απόψε έπειτα από ένα μεγάλο break λόγω γιορτών. Έτσι, στις 20.00, οι «Ράδιο Αρβύλα» παίρνουν ξανά θέση.

«Αφήνοντας πίσω μια εντυπωσιακή χρονιά, όπου σάρωσαν στην τηλεθέαση και αποδόμησαν το κοινωνικό, πολιτικό και τηλεοπτικό τοπίο, με τα επικά βίντεο, τις άπαιχτες ατάκες και τον λόγο τους, οι Ράδιο Αρβύλα επιστρέφουν το 2026 για να σατιρίσουν και να σχολιάσουν όλα όσα μας κάνουν να γελάμε, να απελπιζόμαστε, να σκεφτόμαστε και να αμφισβητούμε», αναφέρεται στην ανακοίνωση του σταθμού.

«Ο Αντώνης Κανάκης μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, αλλά και τους Κωστάκη και «Πασοκτσή», έρχονται για να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα, όπως ακριβώς της αξίζει! Την πρώτη εβδομάδα της επιστροφής της, η παρέα θα είναι στον τηλεοπτικό αέρα αποκλειστικά με το Ράδιο Αρβύλα, δίνοντας το στίγμα της με σατιρική διάθεση και εκρηκτικό σχολιασμό», αναφέρεται επίσης.