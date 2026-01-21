Απίστευτες εικόνες καταστροφής στην Ιταλία: Ο κυκλώνας Χάρι σήκωσε «τσουνάμι» μέσα στις πόλεις

Η κακοκαιρία που σαρώνει ήδη τη χώρα μας έρχεται από την Ιταλία, όπου χτυπάει ανελέητα για 3η ημέρα τον νότο, έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και καταστροφές, ενώ εκατοντάδες κάτοικοι χρειάστηκε να εκκενώσουν τα σπίτια τους.

Τα έντονα φαινόμενα στον ιταλικό νότο προκάλεσαν καταστροφές, ενώ στη διάρκεια της νύχτας, καταιγίδες με ριπές ανέμων που έφθαναν τα 120 χλμ/ώρα χτύπησαν ανελέητα πολλές περιοχές.

Τεράστια κύματα σαν τσουνάμι πλημμύρισαν πόλεις με εικόνες στο διαδίκτυο να δείχνουν ανθρώπους να τρέχουν να σωθούν από τα ορμητικά νερα.

La tormenta Harry, formada en el Mediterráneo por un profundo sistema de baja presión, ha originado un violento temporal con intensas lluvias y muy fuertes vientos vientos.

Enormes olas golpearon e inundaron muchas localidades en la Isla de Sicilia, Italia

Enormes olas golpearon e inundaron muchas localidades en la Isla de Sicilia, Italia

Σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους που έχουν ονομάσει την κακοκαιρία «Κυκλώνας Χάρι», θα διαρκέσει τουλάχιστον 24 με 48 ώρες.

Jutro svima koji nismo sada na Siciliji??

Ciklon Harry treći dan hara jugom Italije, od Sardinije, Sicilije do Kalabrije. Udari vetra preko 120km/h i talasi i preko 9m napravili haos.

Danas vetar slabi ali je na snazi i dalje crveni meteo alarm.

▶️ TikTok / IG pic.twitter.com/Ub2WKkPloO — MoreofSea ?? (@MoreofSea) January 21, 2026

Επίσης για σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, η πολιτική προστασία έχει εκδώσει κόκκινο συναγερμό για Καλαβρία, Σικελία και Σαρδηνία.

Il ciclone Harry mostra tutta la sua potenza anche a Scaletta Zanclea, dove onde violente hanno raggiunto e allagato le strade

Τα σχολεία είναι κλειστά ενώ έχει απαγορευτεί η προσέγγιση στις παραλίες, όπου παραλιακοί δρόμοι έχουν εξαφανιστεί.

Εκατοντάδες οικογένειες, ως προληπτικό μέτρο, έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους. Μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας ολοκληρώθηκε η εκκένωση 100 οικογενειών στο Καταντζάρο της Καλαβρίας.

Στο Κροτόνε, όπου επίσης διατάχθηκε εκκένωση δύο γειτονιών, μέρος του παλιού νεκροταφείου κατέρρευσε παρασύροντας περίπου είκοσι φέρετρα στη χαράδρα. Η θάλασσα έχει επίσης διεισδύσει σε ορισμένους παράκτιους οικισμούς σε περιοχή του Κάλιαρι, ενώ στην πρωτεύουσα της Σαρδηνίας το νερό έχει βυθίσει την παραλία φτάνοντας στον δρόμο, ο οποίος έχει κλείσει για την κυκλοφορία.

Άλλες εκατό εκκενώσεις υπό τον φόβο πλημμύρας ποταμών και ρεμάτων έχουν διαταχθεί στην περιοχή του Κάλιαρι.

Durante una diretta sul lungomare: il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, e il sindaco di Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice, mentre mostravano in live i danni provocati dal ciclone Harry, sono stati improvvisamente travolti da un'onda.

Εκτεταμένες ζημιές έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που έπληξε τα χωριά της νότιας περιοχής της Μεσσήνης και ιδιαίτερα τους δήμους της περιοχής του Ιονίου τις τελευταίες ημέρες.

Στο Παλέρμο, ένα αυτοκίνητο ευτυχώς χωρίς τον οδηγό του, παρασύρθηκε από τα κύματα και κατέληξε στη θάλασσα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική μόνο το τελευταίο 12ωρο έχουν πραγματοποιηθεί 65 επεμβάσεις διάσωσης.