Ντάνιελ Ναροντίτσκι: Αποκαλύφθηκε η αιτία του ξαφνικού θανάτου του 29χρονου γκρανμέτρ στο σκάκι

Λύθηκε το μυστήριο που κάλυπτε τον ξαφνικό θάνατο του Αμερικανού γκρανμέτρ στο σκάκι Ντάνιελ Ναρόντισκι, σε ηλικία μόλις 29 ετών, τον οποίο βρήκε νεκρό, ο φίλος και συναθλητής του, Ολεξάντρ Μπόρτνικ στον καναπέ του σπιτιού του, στο Σαρλότ της Βόρειας Καρολίνα τον περασμένο Οκτώβριο όταν πήγε να τον ελέγξει.

Ο θάνατος του, αρχικά αποδόθηκε σε αυτοκτονία ή υπερβολική δόση ουσιών, καθώς δεν υπήρχαν σημάδια εγκληματικής ενέργειας.

Τα αποτελέσματα της τοξικολογικής βγήκαν και σύμφωνα με το NBC News, στον οργανισμό του βρέθηκε μεθαμφεταμίνη, αμφεταμίνη, 7-υδροξυμιτραγυνίνη και μιτραγυνίνη.

American chess grandmaster Daniel Naroditsky had multiple drugs in his system when he died last year, according to a toxicology report. https://t.co/2PCHt2HdJG — NBC News (@NBCNews) January 20, 2026

Οι δύο πρώτες χημικές ουσίες είναι συνθετικά διεγερτικά, ενώ οι δύο τελευταίες είναι οι κύριες δραστικές χημικές ενώσεις που βρίσκονται στο Κρατόμ, ένα φυτό που προέρχεται από τη Νοτιοανατολική Ασία και έχει επιδράσεις παρόμοιες με των οπιοειδών.

Όλα τα ναρκωτικά που βρίσκονται στον οργανισμό του Ναρόντιτσκι έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν εθισμό, σύμφωνα με την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών (DEA).

Το κρατόμ δεν είναι ελεγχόμενη ουσία, αν και η DEA το έχει κατατάξει ως φάρμακο και χημική ουσία που προκαλεί ανησυχία, λέγοντας ότι η τακτική κατανάλωση «μπορεί να οδηγήσει σε ψυχωτικά συμπτώματα και ψυχολογική και φυσιολογική εξάρτηση».

Πριν από τον θάνατό του, ο Ναρόντιτσκι κατηγορήθηκε επανειλημμένα για απάτη σε διαδικτυακά παιχνίδια σκακιού από τον 50χρονο Ρώσο γκρανμέτρ Βλαντιμίρ Κράμνικ.

Ο Αμερικανός γκρανμέτρ, ο οποίος ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής από το 2000 έως το 2006, είχε επανειλημμένα αρνηθεί τους ισχυρισμούς του Κράμνικ, ενώ σύμφωνα με τη μητέρα του, οι κατηγορίες του προκάλεσαν άγχος και συναισθηματικές δυσκολίες.

Ο Κράμνικ δέχτηκε έντονη κριτική για τις κατηγορίες του μετά τον θάνατο του Ναρόντισκι. Σε απάντηση, ο Ρώσος κοινοποίησε μια ανάρτηση στο X που ανέφερε: «Χωρίς αμφιβολία, αυτή η πρόσφατη τραγωδία θα πρέπει να διερευνηθεί από την αστυνομία».

«Εμπλέκονται πάρα πολλά τεράστια οικονομικά συμφέροντα για να είμαστε σίγουροι ότι πρόκειται απλώς για ένα περιστατικό. Είμαι έτοιμος να παράσχω όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.»

Την Τρίτη, ο Κράμνικ εξέδωσε δημόσια δήλωση στην οποία ανέφερε ότι η απώλεια του Ναρόντιτσκι ήταν μια τραγωδία για την οικογένειά του και ολόκληρη την κοινότητα του σκακιού.

Η δήλωση ανέφερε επίσης ότι μια εκστρατεία δυσφήμισης τον έχει συνδέσει άδικα τον θάνατο του Ναρόντισκι και πως λαμβάνει απειλές θανάτου εναντίον του ίδιου και της οικογένειάς του.

Η δήλωση του Κράμνικ

Statement by Vladimir Kramnik on the Official Circumstances of Daniel Naroditsky’s Death



Geneva, the 20th of January 2026



I wish to once again express my thoughts for the family and loved ones of Daniel Naroditsky. The loss of such a young prominent chess player is an immense… pic.twitter.com/kBxnDI9zdr — Vladimir Kramnik (@VBkramnik) January 20, 2026

Ο Ναρόντισκι είχε μεγάλο διαδικτυακό κοινό, με περίπου 500.000 συνδρομητές στο YouTube και πάνω από 300.000 ακόλουθους στην πλατφόρμα ζωντανής μετάδοσης Twitch. Δημοσίευε εκπαιδευτικό σκακιστικό περιεχόμενο και στις δύο πλατφόρμες.

Ο Ναρόντισκι ήταν ένα παιδί-θαύμα που πέτυχε τον υψηλότερο τίτλο στο σκάκι σε ηλικία 18 ετών.