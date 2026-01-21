Ρόμπι Κιν: «Περιμένω “μάχη”, πολύ καλή ομάδα ο Παναθηναϊκός»

Ο προπονητής της Φερεντσβάρος μίλησε για το ματς με το «τριφύλλι» για το οποίο περιμένει έναν σπουδαίο αγώνα, αλλά και για την απώλεια του Μπαρνάμπας Βάργκα.

Ρόμπι Κιν: «Περιμένω “μάχη”, πολύ καλή ομάδα ο Παναθηναϊκός»
Οι δηλώσεις του Ρόμπι Κιν ενόψει του αγώνα για την League Phase του Europa League όπου η Φερεντσβάρος υποδέχεται τον Παναθηναϊκό:

Για τον Ράφα Μπενίτεθ: «Αν θυμάμαι καλά, είπα ότι ήταν περισσότερο αστείο ότι ο Ράφα Μπενίτεθ ήθελε να με κάνει αριστερό εξτρέμ. Μπορεί να έπαιξα σε αυτή τη θέση σε έναν αγώνα, αλλά το παρελθόν δεν έχει και τόση σημασία τώρα. Είναι ένας εξαιρετικά έμπειρος προπονητής, μπορεί να διαχειριστεί μια σπουδαία ομάδα και αυτή τη φορά, σε σύγκριση με αυτόν είμαι ακόμα απλώς αρχάριος, είμαι στην αρχή της καριέρας μου».

Για το παιχνίδι της Βουδαπέστης: «Ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ καλή ομάδα, με έναν αρκετά έμπειρο προπονητή. Πρέπει να επικεντρωθούμε στους εαυτούς μας. Έπρεπε επίσης να κάνουμε αλλαγές τακτικής, χάσαμε δύο σημαντικούς παίκτες, τον Μπαρνάμπας Βάργκα και τον Άλεξ Τοθ τον χειμώνα, οι νέοι παίκτες δεν είναι ακόμα έτοιμοι, μπορούν να είναι στη διάθεσή μου. Αυτή είναι μια ευκαιρία για τους άλλους, ας δείξουν ότι μπορούν να βασιστούν σε αυτούς. Έχουμε συναντήσει αμέτρητες ομάδες τον τελευταίο χρόνο, θα ήταν δύσκολο να τις κατατάξουμε με βάση την τρέχουσα δύναμή τους σε σύγκριση με τους πρώην αντιπάλους μας. Ο Ράφα Μπενίτεθ ανέλαβε πρόσφατα την ομάδα, έφτασε στον πάγκο τον Οκτώβριο, μπορεί να χρειάζεται ακόμα χρόνο για να διαμορφώσει την ομάδα του όπως την θέλει. Κανείς δεν μπορεί καν να ονειρευτεί έναν εύκολο αγώνα στη διεθνή σκηνή. Ο Παναθηναϊκός έχει περίπου την ίδια δύναμη με εμάς. Μπορεί να έχουμε ξεπεράσει ελαφρώς τις αρχικές μας προσδοκίες στο Europa League μέχρι στιγμής. Αλλά κανείς δεν φτάνει σε αυτό το επίπεδο τυχαία».

Για τον Βάργκα και τις αλλαγές στο ρόστερ: «Τα γκολ του Μπαρνάμπας Βάργκα σίγουρα θα μας λείψουν περισσότερο. Πρέπει ακόμα να βρούμε έναν τρόπο να τα αντικαταστήσουμε. Είναι ένας εξαιρετικός τύπος, ήταν υπέροχο που συνεργαστήκαμε. Δύο βασικοί έφυγαν τον χειμώνα και οι δύο είναι Ούγγροι, κάτι που κάνει τα πράγματα ιδιαίτερα δύσκολα στην εθνική ομάδα. Ο Άλεξ Τοθ είχε μια σπουδαία καριέρα, είμαι πολύ περήφανος γι' αυτόν, είχε μια καταπληκτική χρονιά, θα μας λείψει πολύ κι αυτός. Αλλά πάντα θα τον σκέφτομαι με υπερηφάνεια. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό, ο πρώτος αγώνας της χρονιάς είναι εδώ, δεν μπορούμε να είμαστε λυπημένοι γι’ αυτό. Περιμένω μια δύσκολη μάχη εναντίον του Παναθηναϊκού και είμαι σίγουρος ότι και οι δύο ομάδες θα παίξουν για τη νίκη».

Τους ποδοσφαιριστές της Φερεντσβάρος εκπροσώπησε ο Ντέιβιντ Γκροφ ο οποίος έχει αγωνιστεί και στον Λεβαδειακό:

«Ως τερματοφύλακας του Λεβαδειακού, παίξαμε έναν κλειστό αγώνα εναντίον τους, σκόραραν το νικητήριο γκολ στο 96ο λεπτό. Έχουν τεχνικά καλούς παίκτες, αλλά υπήρχαν πολλές αλλαγές στα αποδυτήρια τους, από τότε ο Ράφα Μπενίτεθ είναι πιθανώς ο τρίτος προπονητής τους και πολλοί παίκτες έχουν φύγει. Αλλά υπάρχουν ακόμα μερικοί ποδοσφαιριστές που θυμάμαι από εκείνη την περίοδο.

Ο Παναθηναϊκός έρχεται στη Βουδαπέστη με πολλούς αγώνες πίσω του, ενώ για εμάς είναι ο πρώτος αγώνας της χρονιάς. Πρέπει να προσέξουμε τις αντεπιθέσεις της ελληνικής ομάδας . Η Φερεντσβάρος θα στοχεύσει σαφώς σε μια νίκη εντός έδρας, καθώς θέλει να είναι ανάμεσα στις δεκαέξι κορυφαίες ομάδες του Europa League».

