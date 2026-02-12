Τροχαίο στην Εύβοια: ΙΧ συγκρούστηκε με αγριογούρουνο - Τρεις τραυματίες
Ο ένας εκ των τραυματιών έχει τραυματιστεί σοβαρά
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 12 Φεβρουαρίου, στην Εύβοια.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το evia online, αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα χτύπησε αγριογούρουνο στην περιοχή Κόσκινα στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου με αποτέλεσμα τρία άτομα να τραυματιστούν.
Οι δύο είναι πιο ελαφριά τραυματισμένοι, ενώ ο ένας τραυματίστηκε σοβαρά. Και οι τρεις μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου.
