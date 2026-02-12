Φιλιππιάδα: Μετωπική σύγκρουση στη Γέφυρα Καλογήρου - Τρεις τραυματίες
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες απεγκλώβισαν τρία άτομα
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο ύψος της Γέφυρας Καλογήρου, κοντά στη Φιλιππιάδα, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά το απόγευμα της Πέμπτης (12/02).
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, οι οποίες απεγκλώβισαν τρία άτομα – δύο άνδρες και μία γυναίκα – οι οποίοι είχαν τις αισθήσεις τους.
Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο πλησιέστερο νοσοκομείο.
Η κυκλοφορία στη γέφυρα διακόπηκε προσωρινά, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.
*Με πληροφορίες από epiruspost.gr
