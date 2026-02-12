Φιλιππιάδα: Μετωπική σύγκρουση στη Γέφυρα Καλογήρου - Τρεις τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο ύψος της Γέφυρας Καλογήρου, κοντά στη Φιλιππιάδα, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά το απόγευμα της Πέμπτης (12/02).

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, οι οποίες απεγκλώβισαν τρία άτομα – δύο άνδρες και μία γυναίκα – οι οποίοι είχαν τις αισθήσεις τους.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

Η κυκλοφορία στη γέφυρα διακόπηκε προσωρινά, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.

*Με πληροφορίες από epiruspost.gr

