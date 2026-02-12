Πάτρα: «Μας σκότωσε τα παιδιά και ζητάει και 22 χιλιάρικα» - Ξεσπούν οι γονείς θυμάτων τροχαίου

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ποινή «χάδι» του οδηγού που προκάλεσε τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα, με θύματα δύο νεαρά παιδιά, στην Αρέθα.

Ο οδηγός του οχήματος, σχεδόν δύο χρόνια μετά το δυστύχημα που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, όχι μόνο επέστρεψε σπίτι του μετά την ομόφωνη καταδίκη του, αλλά τώρα, όπως λένε οι γονείς των δύο αδικοχαμένων παιδιών ηλικίας 18 και 19 ετών, ζητάει αποζημίωση για τις ζημιές που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητό του.

Μάλιστα, οι γονείς των θυμάτων χαρακτήρισαν την απόφαση του δικαστηρίου σκανδαλώδη, που δίνει το ελεύθερο στον κατηγορούμενο, να «παίζει» με τον πόνο τους.

«Να ζητήσω συγγνώμη που μου σκότωσε το παιδί μου;»

«Με βίντεο, με αποδείξεις και ζητάει 22 χιλιάρικα για το αμάξι που του χάλασαν τα παιδιά που μας σκότωσε. Τα παιδιά, που μας σκότωσε. Ζητάει χρήματα, 22 χιλιάρικα για το αυτοκίνητό του», είπε η μητέρα του παιδιού στο Mega.

«Θέλει να του ζητήσω και συγγνώμη που μου σκότωσε το παιδί μου; Που όπως είπα στην πρόεδρο φώναζε για το αμάξι του την ώρα που ξεψυχούσε ο γιος μου; Και έλεγε “ρε…”, να μην πω τη λέξη, “μου καταστρέψατε το αμάξι;“».

«Είναι τραγικό, είναι δύσκολο να ξέρω ότι εδώ ξεψύχαγε και μάλιστα με φώναζε… με αναζητούσε εκείνη την ώρα. Και είναι τραγικό ότι ένας άνθρωπος την ώρα που το έκανε, φώναζε για το αμάξι του, ότι του κατέστρεψαν το αμάξι του», είπε η μητέρα του νεαρού, στο MEGA.

Η δίκη του 32χρονου σεφ ήταν μια μεγάλη δοκιμασία για τους γονείς των δύο θυμάτων, οι οποίοι περίμεναν την παραδειγματική τιμωρία του οδηγού, που όμως δεν ήρθε ποτέ, όπως ανέφεραν οι ίδιοι. «Εγώ έχω θάψει παιδί. Εγώ έχω θάψει παιδί. Η μαμά του έκλαιγε; Για το παιδί της; Στεναχωρήθηκε; Εγώ το ‘θαψα κυρία μου. Εγώ το ‘θαψα όμως, το ‘θαψα», είπε γονέας θύματος.

Και πρόσθεσε: «Δεν υπήρχε, όχι μετάνοια… Δεν υπήρχε τίποτα. Ένας άνθρωπος που επιμένει ότι “εγώ είμαι αθώος και θέλω και 22 χιλιάρικα για το αμάξι μου”. Τι άλλο να πω;».

Ο 32χρονος σεφ κρίθηκε ένοχος για το δυστύχημα και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 4 ετών με αναστολή. Αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να γίνει το δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

Ο κατηγορούμενος οδηγός υποστήριξε στο δικαστήριο ότι πέρασε με πράσινο. Κάτι πάντως που φαίνεται να διαψεύδεται στο βίντεο ντοκουμέντο. Πράσινο ήταν το φανάρι για τους δύο νεαρούς. Τον 19χρονο Γιάννη που οδηγούσε τη μοιραία μηχανή και τον 18χρονο Γιώργο, που ήταν συνεπιβάτης.

«Αφού ήσουν αθώος και πέρασες με πράσινο, έλα να βρεις τον Γιάννη και το άλλο το παιδί, εκεί που τα ‘χουμε θάψει. Πώς σκοτώθηκαν αυτά τα παιδιά;» ξεσπά η γονέας.

Το χρονικό

Το σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης 22 Φεβρουαρίου 2024, με μηχανή στην Πάτρα να συγκρούεται με αυτοκίνητο. Τα δύο νεαρά άτομα που επέβαιναν στο δίκυκλο σκοτώθηκαν ακαριαία, με τους διασώστες που έφτασαν στο σημείο, να μην έχουν περιθώρια να τους επαναφέρουν.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας είχε καταγράψει την παράσυρση των παιδιών, από αυτοκίνητο που έστριψε παράνομα και βρέθηκε στο ρεύμα των δύο νεαρών, που περνούσαν κανονικά με πράσινο.

Το περιβάλλον του κατηγορούμενου σεφ, ανέφερε τις πρώτες μέρες, όταν ο 32χρονος ήταν τραυματισμένος, πως τα θύματα έκαναν σούζες με το μηχανάκι τους κι προκάλεσαν το τροχαίο. Κάτι που διαψεύστηκε από το βίντεο ντοκουμέντο.

Κατά τη διάρκεια της δίκης ο κατηγορούμενος οδηγός αρνήθηκε να παρακολουθήσει αυτές τις εικόνες.

«Είδαμε το βίντεο, δεν γύρισε ποτέ να το κοιτάξει γιατί ήταν μπροστά του, και κοιτούσα για να δω αν θα γυρίσει το βλέμμα του. Δεν γύρισε ποτέ το βλέμμα του. Όλοι κοιτάγαμε τις οθόνες, ξανάέζησα πάλι από την αρχή τον θάνατο του παιδιού μου», δήλωσε η μητέρα.

Ο δικηγόρος του κατηγορούμενου οδηγού αρνήθηκε να κάνει την οποιαδήποτε δήλωση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο.

