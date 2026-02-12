Πάτρα: «Μας σκότωσε τα παιδιά και ζητάει και 22 χιλιάρικα» - Ξεσπούν οι γονείς θυμάτων τροχαίου

«Θέλει να του ζητήσω και συγγνώμη που μου σκότωσε το παιδί μου;», δήλωσε η μητέρα θύματος του τροχαίου

Newsbomb

Πάτρα: «Μας σκότωσε τα παιδιά και ζητάει και 22 χιλιάρικα» - Ξεσπούν οι γονείς θυμάτων τροχαίου
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ποινή «χάδι» του οδηγού που προκάλεσε τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα, με θύματα δύο νεαρά παιδιά, στην Αρέθα.

Ο οδηγός του οχήματος, σχεδόν δύο χρόνια μετά το δυστύχημα που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, όχι μόνο επέστρεψε σπίτι του μετά την ομόφωνη καταδίκη του, αλλά τώρα, όπως λένε οι γονείς των δύο αδικοχαμένων παιδιών ηλικίας 18 και 19 ετών, ζητάει αποζημίωση για τις ζημιές που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητό του.

Μάλιστα, οι γονείς των θυμάτων χαρακτήρισαν την απόφαση του δικαστηρίου σκανδαλώδη, που δίνει το ελεύθερο στον κατηγορούμενο, να «παίζει» με τον πόνο τους.

«Να ζητήσω συγγνώμη που μου σκότωσε το παιδί μου;»

«Με βίντεο, με αποδείξεις και ζητάει 22 χιλιάρικα για το αμάξι που του χάλασαν τα παιδιά που μας σκότωσε. Τα παιδιά, που μας σκότωσε. Ζητάει χρήματα, 22 χιλιάρικα για το αυτοκίνητό του», είπε η μητέρα του παιδιού στο Mega.

«Θέλει να του ζητήσω και συγγνώμη που μου σκότωσε το παιδί μου; Που όπως είπα στην πρόεδρο φώναζε για το αμάξι του την ώρα που ξεψυχούσε ο γιος μου; Και έλεγε “ρε…”, να μην πω τη λέξη, “μου καταστρέψατε το αμάξι;“».

«Είναι τραγικό, είναι δύσκολο να ξέρω ότι εδώ ξεψύχαγε και μάλιστα με φώναζε… με αναζητούσε εκείνη την ώρα. Και είναι τραγικό ότι ένας άνθρωπος την ώρα που το έκανε, φώναζε για το αμάξι του, ότι του κατέστρεψαν το αμάξι του», είπε η μητέρα του νεαρού, στο MEGA.

Η δίκη του 32χρονου σεφ ήταν μια μεγάλη δοκιμασία για τους γονείς των δύο θυμάτων, οι οποίοι περίμεναν την παραδειγματική τιμωρία του οδηγού, που όμως δεν ήρθε ποτέ, όπως ανέφεραν οι ίδιοι. «Εγώ έχω θάψει παιδί. Εγώ έχω θάψει παιδί. Η μαμά του έκλαιγε; Για το παιδί της; Στεναχωρήθηκε; Εγώ το ‘θαψα κυρία μου. Εγώ το ‘θαψα όμως, το ‘θαψα», είπε γονέας θύματος.

Και πρόσθεσε: «Δεν υπήρχε, όχι μετάνοια… Δεν υπήρχε τίποτα. Ένας άνθρωπος που επιμένει ότι “εγώ είμαι αθώος και θέλω και 22 χιλιάρικα για το αμάξι μου”. Τι άλλο να πω;».

Ο 32χρονος σεφ κρίθηκε ένοχος για το δυστύχημα και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 4 ετών με αναστολή. Αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να γίνει το δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

Ο κατηγορούμενος οδηγός υποστήριξε στο δικαστήριο ότι πέρασε με πράσινο. Κάτι πάντως που φαίνεται να διαψεύδεται στο βίντεο ντοκουμέντο. Πράσινο ήταν το φανάρι για τους δύο νεαρούς. Τον 19χρονο Γιάννη που οδηγούσε τη μοιραία μηχανή και τον 18χρονο Γιώργο, που ήταν συνεπιβάτης.

«Αφού ήσουν αθώος και πέρασες με πράσινο, έλα να βρεις τον Γιάννη και το άλλο το παιδί, εκεί που τα ‘χουμε θάψει. Πώς σκοτώθηκαν αυτά τα παιδιά;» ξεσπά η γονέας.

Το χρονικό

Το σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης 22 Φεβρουαρίου 2024, με μηχανή στην Πάτρα να συγκρούεται με αυτοκίνητο. Τα δύο νεαρά άτομα που επέβαιναν στο δίκυκλο σκοτώθηκαν ακαριαία, με τους διασώστες που έφτασαν στο σημείο, να μην έχουν περιθώρια να τους επαναφέρουν.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας είχε καταγράψει την παράσυρση των παιδιών, από αυτοκίνητο που έστριψε παράνομα και βρέθηκε στο ρεύμα των δύο νεαρών, που περνούσαν κανονικά με πράσινο.

Το περιβάλλον του κατηγορούμενου σεφ, ανέφερε τις πρώτες μέρες, όταν ο 32χρονος ήταν τραυματισμένος, πως τα θύματα έκαναν σούζες με το μηχανάκι τους κι προκάλεσαν το τροχαίο. Κάτι που διαψεύστηκε από το βίντεο ντοκουμέντο.

Κατά τη διάρκεια της δίκης ο κατηγορούμενος οδηγός αρνήθηκε να παρακολουθήσει αυτές τις εικόνες.

«Είδαμε το βίντεο, δεν γύρισε ποτέ να το κοιτάξει γιατί ήταν μπροστά του, και κοιτούσα για να δω αν θα γυρίσει το βλέμμα του. Δεν γύρισε ποτέ το βλέμμα του. Όλοι κοιτάγαμε τις οθόνες, ξανάέζησα πάλι από την αρχή τον θάνατο του παιδιού μου», δήλωσε η μητέρα.

Ο δικηγόρος του κατηγορούμενου οδηγού αρνήθηκε να κάνει την οποιαδήποτε δήλωση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Κρίσιμη «στροφή» πριν τη διακοπή – Το πρόγραμμα και η βαθμολογία

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Επείγουσα προειδοποίηση για επικίνδυνο ιό που προκαλεί πυρετό, εξάνθημα και πόνο στις αρθρώσεις

06:36LIFESTYLE

«Sing for Greece 2026»: Οι επτά πρώτοι του εθνικού τελικού και όσα θα δούμε στον Β’ ημιτελικό

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες βρήκαν αυγό δεινοσαύρου μέσα σε άλλο αυγό - Ήταν θαμμένο για 68 εκατομμύρια χρόνια

06:28LIFESTYLE

Από φρικτές δολοφονίες μέχρι τραγικά ατυχήματα: Οι θάνατοι διασήμων που συγκλόνισαν τo Χόλιγουντ

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Βαλεντίνος με... εκατοντάδες χιλιάδες λουλούδια: Στα 5 ευρώ κατά μέσο όρο το τριαντάφυλλο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Τσικνοπέμπτη: Τι συμβολίζει η σημερινή ημέρα - Τα ιδιαίτερα έθιμα σε περιοχές της Ελλάδας

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Μας σκότωσε τα παιδιά και ζητάει και 22 χιλιάρικα» - Ξεσπούν οι γονείς των δύο νεαρών που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι δημοσκοπήσεις πνίγουν το ΠΑΣΟΚ: Με σκληρή επίθεση στις μετρήσεις απαντά ο Ανδρουλάκης

06:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Πότε θα μπουν τα χρήματα

06:08ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Συγκινεί η τελευταία φωτογραφία - αφιέρωμα στην κόρη του και τον πατέρα του

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θύμα οργανωμένης σπείρας γνωστός δικηγόρος – «Μέσα σε δευτερόλεπτα μου πήραν 20.000 ευρώ»

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ειρήνη στο επίκεντρο: Η αποκρυπτογράφηση του τετ α τετ Μητσοτάκη - Ερντογάν - Θέσεις, διαφωνίες και συμφωνίες

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τσικνοπέμπτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας μέχρι την Παρασκευή

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΕΡΓΑΣΙΑ

3Κ/2026: Στο ΕΤ η προκήρυξη για τις 43 μόνιμες θέσεις εργασίας στην ΥΠΑ - Οι ειδικότητες

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:36ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ γίνεται μέλος του «συμβουλίου ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ

04:14ΕΡΓΑΣΙΑ

52η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 150 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 4.000 θέσεις εργασίας

03:48ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: «Μαζική» πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:16ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Μας σκότωσε τα παιδιά και ζητάει και 22 χιλιάρικα» - Ξεσπούν οι γονείς των δύο νεαρών που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θύμα οργανωμένης σπείρας γνωστός δικηγόρος – «Μέσα σε δευτερόλεπτα μου πήραν 20.000 ευρώ»

02:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Έριξε... βόμβα Χέιζ-Ντέιβις ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος - Τον ανακοίνωσε για 2,5 χρόνια!

19:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για καταγγελία ομαδικού βιασμού στο Α.Τ. Ομονοίας - «Τους εμπιστεύτηκα», είπε η 19χρονη

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

06:08ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Συγκινεί η τελευταία φωτογραφία - αφιέρωμα στην κόρη του και τον πατέρα του

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Ο τούρκος δημοσιογράφος που ανακάλυψε την ελληνική καταγωγή του κινδυνεύει με απέλαση - Η παρέμβαση Πλεύρη μετά τον ξεσηκωμό στα social media

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Τσικνοπέμπτη: Τι συμβολίζει η σημερινή ημέρα - Τα ιδιαίτερα έθιμα σε περιοχές της Ελλάδας

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι δημοσκοπήσεις πνίγουν το ΠΑΣΟΚ: Με σκληρή επίθεση στις μετρήσεις απαντά ο Ανδρουλάκης

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες λύνουν το αίνιγμα του ποταμού που ρέει «ανηφορικά»

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ειρήνη στο επίκεντρο: Η αποκρυπτογράφηση του τετ α τετ Μητσοτάκη - Ερντογάν - Θέσεις, διαφωνίες και συμφωνίες

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τσικνοπέμπτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας μέχρι την Παρασκευή

17:27ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αυτοί είναι ο νέοι Άγιοι της Ορθοδοξίας - Ποιοι είναι ο παπά Τύχων ο Αγιορείτης και ο Χατζηγεώργης

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Τσικνοπέμπτη: Ψησταριά στο μπαλκόνι; - Τι λέει ο νόμος και τι κυρώσεις μπορεί να δεχθεί ο ψήστης

22:02ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Ανείπωτη θλίψη στην κηδεία της 35χρονης που πέθανε ενώ θήλαζε το νεογέννητο μωρό της

14:38LIFESTYLE

Τραϊάνα Ανανία: Μιλά για την κακοποίηση που δέχτηκε σε μικρή ηλικία - «Θυμάμαι ότι κοιτούσα αλλού»

23:36ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Η τελευταία συνέντευξή του - «Ο καρκίνος το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ»

23:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρακτώδης βροχή στην Αττική - Πού θα βρέξει αύριο

15:37LIFESTYLE

Porto Leone: Ο Γρηγόρης πεθαίνει και ανοίγει νέα βεντέτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ