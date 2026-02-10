Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας που μπούκαρε στο σπίτι του γείτονά του και τον απείλησε με όπλο

Συνελήφθη άνδρας που μπήκε με όπλο στο σπίτι του γείτονά του στην Πάτρα, απειλώντας να ανακαλέσει τη μήνυση που είχε υποβάλλει σε βάρος του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrapress.gr, ο δράστης είναι 24 ετών. Σήμερα Τρίτη (10/2) εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις Αρχές στο πλαίσιο του αυτοφώρου, στο σπίτι του στην περιοχή της Αγίας Σοφίας.

Παρουσία Εισαγγελικού Λειτουργού έγινε κατ’οίκον έρευνα ωστόσο το όπλο δεν βρέθηκε. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη βία, διατάραξη οικογενειακής ειρήνης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Αύριο Τετάρτη (11/2) θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Το χρονικό

Ο δράστης διέρρηξε το σπίτι του 22χρονου γείτονά του, αφαιρώντας μεταξύ άλλων χρήματα και ένα play station. Το θύμα τον ταυτοποίησε μέσω βίντεοληπτικού υλικού και κατέφυγε στην Ασφάλεια Πατρών, όπου κατηγγείλε το περιστατικό. Τον κατονόμασε και κατέθεσε μήνυση εναντιόν του.

Ο 24χρονος αφού ενημερώθηκε για τη μήνυση εισέβαλλε στο σπίτι του και με την απειλή όπλου, απαίτησε από τον γείτονα – θύμα να πάρει «πίσω» τη μήνυση. «Εαν βρουν αποτυπώματα μου, να πεις οτι είχα έρθει επίσκεψη» φέρεται να του είπε μεταξύ αλλων σύμφωνα με έγκυρες πηγές του patrapress.gr

O 22χρονος χωρίς να χάσει χρόνο κατήγγειλε το σοβαρό περιστατικό, στην Ασφάλεια, με αποτέλεσμα ο δράστης να συλληφθεί.

