Πάτρα: Επεισόδιο με μαχαίρι στον ΟΚΑΝΑ
Όλα ξεκίνησαν όταν δύο χρήστες ουσιών «αρπάχτηκαν» για άγνωστο λόγο και ο ένας έβγαλε αιχμηρό αντικείμενο
Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε στην οδό Μπουμπουλίνας 10 στην Πάτρα, στον ΟΚΑΝΑ, την Τρίτη (10/02).
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν δύο χρήστες ουσιών «αρπάχτηκαν» για άγνωστο λόγο και ο ένας έβγαλε αιχμηρό αντικείμενο και χτύπησε τον άλλον. Επί τόπου η Αστυνομία αλλά και το ΕΚΑΒ.
Στον τραυματία παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εξαπέλυσαν έρευνες στους γύρω δρόμους για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος τράπηκε σε φυγή. Την υπόθεση διερευνά η Αστυνομία, προκειμένου να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου.
*Με πληροφορίες από tempo24.news, thebest.gr
