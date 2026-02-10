Πάτρα: Φωτιά σε ισόγειο πολυκατοικίας από σόμπα υγραερίου

Ηλικιωμένος πέταξε τη σόμπα στον διάδρομο όταν αντιλήφθηκε ότι υπήρχε διαρροή

Newsbomb

Πάτρα: Φωτιά σε ισόγειο πολυκατοικίας από σόμπα υγραερίου
tempo24.news
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (10/02) στην Πυροσβεστική στην Πάτρα, εξαιτίας πυρκαγιάς στο ισόγειο πολυκατοικίας επί της οδού Σμύρνης και Πριγκιπονήσων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, υπήρξε διαρροή σε σόμπα υγραερίου με αποτέλεσμα ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης να πετάξει την σόμπα στο διάδρομο και να καλέσει την Πυροσβεστική.

Μία γυναίκα άρχισε να καλεί σε βοήθεια καθώς δύο πόρτες διαμερισμάτων άρχισαν να καίγονται.

Ευτυχώς ήταν άμεση η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και η φωτιά έσβησε αμέσως χωρίς να κινδυνεύσει κάποιος.

Ερευνες για τα αίτια διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:20ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Μία μητέρα και η 11χρονη κόρη της νεκρές σε ρωσικούς βομβαρδισμούς

19:09LIFESTYLE

Έλενα Τσαβαλιά: Η τρυφερή ανάρτηση για την ονομαστική εορτή του μοναχογιού της

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: «Ανακουφισμένος» δήλωσε ο σμήναρχος – Ζητάει την καταδίκη του – Τι ισχυρίστηκε στον στρατιωτικό εισαγγελέα

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Μεθυσμένος 62χρονος οδηγούσε για 25 χιλιόμετρα στο αντίθετο ρεύμα της ΠΑΘΕ - Έπεσε πάνω σε νταλίκα

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Φωτιά σε ισόγειο πολυκατοικίας από σόμπα υγραερίου

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ένοχος για τον βιασμό 12χρονης Αφγανός αιτών άσυλο - Βράζει για το μεταναστευτικό η χώρα

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρές κριτικές για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»: «Times», «Guardian», «Independent» κατακεραυνώνουν την ταινία

18:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Εθνικό Απολυτήριο: Αυτό είναι το κυβερνητικό σχέδιο για το νέο Λύκειο - Μείωση ύλης, αξιολόγηση

18:43WHAT THE FACT

Τι είναι η «Μπουμπού» και ο «Ντουντού» που έχουν κατακλύσει το TikTok και «σαρώνουν» στις αγορές

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο - Επίθεση σε σχολείο: Μαχαιρώθηκαν δύο αγόρια

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Αλκοολικός πατέρας σκότωσε την κόρη του έπειτα από διαφωνία για πολιτικά ζητήματα

18:13ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος εποχής για την Ευρώπη - Νέο μοντέλο διακυβέρνησης

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Μια influencer «έβαλε φωτιά» στο νησί - Υπόκοσμος, διαφθορά και πολιτικοί - Γιατί την «προστατεύει» η KGB

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Γαλλία: 79χρονος πρώην εκπαιδευτικός κατηγορείται για 89 βιασμούς ανηλίκων - Δολοφόνησε τη μητέρα και τη θεία του

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Φραστικό επεισόδιο Ρούτσι - Καπερνάρου: «Άντε κάνε καμιά απεργία» - «Είσαι κάθαρμα»

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Η 52χρονη αθλήτρια που απέδειξε ότι η ταχύτητα είναι θέμα ψυχής και όχι ηλικίας

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Ζάκυνθο: Τριήμερο πένθος στα σχολεία για τον θάνατο της 35χρονης νηπιαγωγού

17:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο από τη δράση της συμμορίας που έκλεβε οχήματα και χρήματα από πολίτες

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Σύγκρουση ΙΧ με μηχανή στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος του Ρέντη - Καθυστερήσεις στο σημείο

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Σε κρίσιμη κατάσταση το παιδί που έπεσε στο σιντριβάνι - «Είναι μια χαρά», λέει ο πατέρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η κακοκαιρία της Τσικνοπέμπτης - Δύσκολο το ψήσιμο σε εξωτερικούς χώρους

20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: «Ανακουφισμένος» δήλωσε ο σμήναρχος – Ζητάει την καταδίκη του – Τι ισχυρίστηκε στον στρατιωτικό εισαγγελέα

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στις ράγες στον σταθμό «Αμπελόκηποι»

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Φραστικό επεισόδιο Ρούτσι - Καπερνάρου: «Άντε κάνε καμιά απεργία» - «Είσαι κάθαρμα»

20:36LIFESTYLE

Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός - Έγκυος ξανά η Αλεξάνδρα Νίκα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Εθνικό Απολυτήριο: Αυτό είναι το κυβερνητικό σχέδιο για το νέο Λύκειο - Μείωση ύλης, αξιολόγηση

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Γαλλία: 79χρονος πρώην εκπαιδευτικός κατηγορείται για 89 βιασμούς ανηλίκων - Δολοφόνησε τη μητέρα και τη θεία του

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Κατάληψη στο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου για το «σκάψιμο αντί απουσίας»: Να φύγει η διευθύντρια, ζητούν μαθητές

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Ελευθέριος Βενιζέλος - Ήταν ο τελευταίος εγγονός του Εθνάρχη και πρώην βουλευτής Χανίων

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Ζάκυνθο: Τριήμερο πένθος στα σχολεία για τον θάνατο της 35χρονης νηπιαγωγού

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Μεθυσμένος 62χρονος οδηγούσε για 25 χιλιόμετρα στο αντίθετο ρεύμα της ΠΑΘΕ - Έπεσε πάνω σε νταλίκα

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Τοξικομανής κάνει χρήση στο κατώφλι του νηπιαγωγείου την ώρα αποχώρησης των παιδιών

12:05LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Μια influencer «έβαλε φωτιά» στο νησί - Υπόκοσμος, διαφθορά και πολιτικοί - Γιατί την «προστατεύει» η KGB

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο ξύλο μέσα σε αστικό λεωφορείο - Επιβάτες «πιάστηκαν» στα χέρια

11:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Τσικνοπέμπτης: Τι ώρες θα βρέχει στην Αθήνα - «Κλείδωσε» η κακοκαιρία

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στην ΕΑΒ: «Δεν κάνουμε πίσω» δηλώνει ο πρόεδρος των εργαζομένων στο newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ