Πάτρα: Φωτιά σε ισόγειο πολυκατοικίας από σόμπα υγραερίου

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (10/02) στην Πυροσβεστική στην Πάτρα, εξαιτίας πυρκαγιάς στο ισόγειο πολυκατοικίας επί της οδού Σμύρνης και Πριγκιπονήσων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, υπήρξε διαρροή σε σόμπα υγραερίου με αποτέλεσμα ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης να πετάξει την σόμπα στο διάδρομο και να καλέσει την Πυροσβεστική.

Μία γυναίκα άρχισε να καλεί σε βοήθεια καθώς δύο πόρτες διαμερισμάτων άρχισαν να καίγονται.

Ευτυχώς ήταν άμεση η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και η φωτιά έσβησε αμέσως χωρίς να κινδυνεύσει κάποιος.

Ερευνες για τα αίτια διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

