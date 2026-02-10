Πάτρα: Φωτιά σε ισόγειο πολυκατοικίας από σόμπα υγραερίου
Ηλικιωμένος πέταξε τη σόμπα στον διάδρομο όταν αντιλήφθηκε ότι υπήρχε διαρροή
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (10/02) στην Πυροσβεστική στην Πάτρα, εξαιτίας πυρκαγιάς στο ισόγειο πολυκατοικίας επί της οδού Σμύρνης και Πριγκιπονήσων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, υπήρξε διαρροή σε σόμπα υγραερίου με αποτέλεσμα ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης να πετάξει την σόμπα στο διάδρομο και να καλέσει την Πυροσβεστική.
Μία γυναίκα άρχισε να καλεί σε βοήθεια καθώς δύο πόρτες διαμερισμάτων άρχισαν να καίγονται.
Ευτυχώς ήταν άμεση η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και η φωτιά έσβησε αμέσως χωρίς να κινδυνεύσει κάποιος.
Ερευνες για τα αίτια διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.
