Πάτρα: Τροχαίο ατύχημα με μοτοσικλέτα - Στο νοσοκομείο ο δικυκλιστής
ΙΧ που κινούταν επί της Τσαμαδού συγκρούστηκε με δίκυκλο που διέσχιζε την Κανακάρη
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Πάτρα, στη συμβολή των οδών Τσαμαδού και Κανακάρη, την Τετάρτη (11/02).
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Ι.Χ. επιβατικό όχημα που κινούνταν επί της οδού Τσαμαδού συγκρούστηκε με δίκυκλο το οποίο διέσχιζε την Κανακάρη. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του δικύκλου.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.
Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από την Τροχαία Πατρών, η οποία διενεργεί προανάκριση.
*Με πληροφορίες από thebest.gr