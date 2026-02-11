Πάτρα: Τροχαίο ατύχημα με μοτοσικλέτα - Στο νοσοκομείο ο δικυκλιστής

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Πάτρα, στη συμβολή των οδών Τσαμαδού και Κανακάρη, την Τετάρτη (11/02).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Ι.Χ. επιβατικό όχημα που κινούνταν επί της οδού Τσαμαδού συγκρούστηκε με δίκυκλο το οποίο διέσχιζε την Κανακάρη. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του δικύκλου.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από την Τροχαία Πατρών, η οποία διενεργεί προανάκριση.

*Με πληροφορίες από thebest.gr

