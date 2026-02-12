Μακρόν για Πούτιν: Δεν επείγει ο διάλογος, πρώτα να προετοιμαστούμε

Ο Γάλλος πρόεδρος γνωστοποίησε τον Δεκέμβριο την πρόθεσή του για επανέναρξη του απευθείας διαλόγου με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου

Newsbomb

Μακρόν για Πούτιν: Δεν επείγει ο διάλογος, πρώτα να προετοιμαστούμε
ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι δεν επείγει η έναρξη διαλόγου με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, υπογραμμίζοντας πως προέχει η συνεργασία μεταξύ των Ευρωπαίων για την προετοιμασία του.

«Δεν είναι ζήτημα ημερών, προετοιμάζουμε τα πράγματα», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας μετά την ολοκλήρωση της άτυπης συνόδου κορυφής της ΕΕ. «Θεωρώ πως πρέπει κυρίως να εργαστούμε από την πλευρά μας επ’ αυτών που θέλουμε να ζητήσουμε», συμπλήρωσε.

Ο Γάλλος πρόεδρος γνωστοποίησε τον Δεκέμβριο την πρόθεσή του για επανέναρξη του απευθείας διαλόγου με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου, ο οποίος είχε διακοπεί λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Για τον σκοπό αυτό, άλλωστε, στις αρχές του μήνα ο Μακρόν έστειλε τον διπλωματικό του σύμβουλο στη Μόσχα.

Οι Ευρωπαίοι πρέπει να προετοιμαστούν σε ό,τι αφορά τις διαβουλεύσεις με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, είπε ο Μακρόν, ώστε «την κατάλληλη στιγμή, να είμαστε έτοιμοι». «Και τι θέλουμε; Θέλουμε εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, αλλά θέλουμε και κάποια πράγματα για τους Ευρωπαίους», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Γαλλίας. Μεταξύ των προτεραιοτήτων είναι «ζητήματα που αφορούν την ευημερία, το μέλλον της Ευρώπης και την αρχιτεκτονική ασφάλειας».

Ο Εμανουέλ Μακρόν είχε αναφερθεί στο ζήτημα της επανέναρξης του διαλόγου με τον Πούτιν σε πρόσφατη συνέντευξη του, υπογραμμίζοντας πως πρέπει να οργανωθεί καλά από τους Ευρωπαίους, αλλά χωρίς «πάρα πολλούς συνομιλητές».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:41ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θα ανακοινώσει το σχέδιο χρηματοδότησης της ανοικοδόμησης της Γάζας την ερχόμενη εβδομάδα

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Ομπάμα: Οι Αμερικανοί θα είναι λιγότερο ασφαλείς, λιγότερο υγιείς με την απόφαση του Τραμπ

23:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας 92-86: Κρίθηκε στις λεπτομέρειες το «ερυθρόλευκο» ντέρμπι

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Ακύλας και Πρίσκιλλα: Ποιοι είναι οι Άγιοι που γιορτάζουν αύριο - Η σχέση τους με την «Ημέρα των Ερωτευμένων»

23:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Μόνο πάνω από το πτώμα μου θα φύγει ο Μητσοτάκης ακόμα και αν δεν έχουμε αυτοδυναμία»

23:26ΚΟΣΜΟΣ

Ρούτε: «Απολύτως προσηλωμένες στο ΝΑΤΟ» οι ΗΠΑ - «Δεν ανησυχώ για τις διαφωνίες»

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Κρακοβία: Λάτρεις των ντόνατ γιόρτασαν την Τσικνοπέμπτη με food challenge λίγο πριν ξεκινήσει η Σαρακοστή

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο – Carnival League 2026: Οι καρναβαλιστές άφησαν τις στολές και έπιασαν τη μπάλα

23:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Για πάντα στην Τούμπα τα αδικοχαμένα «αετόπουλα» - Η συγκλονιστική κίνηση του «Δικέφαλου»

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η γυναίκα παραδέχτηκε ότι έβαλε τα βρέφη στην κατάψυξη - Είχε κρύψει τις εγκυμοσύνες

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο της CIA προς Κινέζους στρατιωτικούς να γίνουν κατάσκοποί της

22:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: «Η κυβέρνηση αντιστέκεται στις "σειρήνες" που θα ήθελαν πυροτεχνήματα»

22:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Πρόβλημα με Πέλκα στον «Δικέφαλο του Βορρά» | Τα δεδομένα για τους τραυματίες

22:46ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (15/2)

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονης στην Πλατεία Βικτωρίας

22:38ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα myBusinessSupport για διορθώσεις σε αγροτεμάχια έως 20 στρέμματα

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πρώτη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση στη μετά Μαδούρο εποχή - «Δεν φοβόμαστε»

22:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Δημοσίευσε sms που έστειλε στον Χρυσοχοΐδη - Νέα απάντηση Άδωνι

22:25ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλυπτικό το «The Atlantic»: Το Κίεβο μπορεί να είναι έτοιμο να παραδώσει τον έλεγχο του Ντονμπάς

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Αναστέλλει δρομολόγια στη γραμμή Θεσσαλονίκη - Σέρρες και στο Τρένο του Πηλίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες λύνουν το αίνιγμα του ποταμού που ρέει «ανηφορικά»

22:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Δημοσίευσε sms που έστειλε στον Χρυσοχοΐδη - Νέα απάντηση Άδωνι

17:57LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Θα χειρουργηθεί το Σάββατο - Τα νεότερα για την υγεία του

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Παρασκευή στην Αθήνα λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

22:25ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλυπτικό το «The Atlantic»: Το Κίεβο μπορεί να είναι έτοιμο να παραδώσει τον έλεγχο του Ντονμπάς

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μετρό: Η κίνηση του 65χρονου που «δείχνει» αυτοκτονία - Μαρτυρία στο Newsbomb

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην Αιτωλοακαρνανία για τον θάνατο 35χρονου αστυνομικού - Ήταν πατέρας δύο παιδιών

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

19:55ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Εξάρθρωση κυκλώματος εκατοντάδων «αχυρανθρώπων» με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατ. ευρώ

13:01ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Διάσημη γαστρεντερολόγος εξηγεί το σημάδι για τον καρκίνο στο παχύ έντερο που αγνόησε ο ηθοποιός

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για εξαφάνιση 14χρονου στη Λάρισα

20:51LIFESTYLE

James Van Der Beek: Η «κατάρα» των πρωταγωνιστών του «Dawson's Creek» - Οι τραγωδίες που σημάδεψαν το καστ

18:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα καταιγίδων το βράδυ - Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο (Χάρτες)

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η γυναίκα παραδέχτηκε ότι έβαλε τα βρέφη στην κατάψυξη - Είχε κρύψει τις εγκυμοσύνες

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό δυστύχημα στο Μετρό Συντάγματος: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις γραμμές

15:37LIFESTYLE

Porto Leone: Ο Γρηγόρης πεθαίνει και ανοίγει νέα βεντέτα

16:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Ύμνοι Ισπανού δημοσιογράφου για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

13:47ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 για την κόρη του Κώστα Μπακογιάννη σε αγώνες κλειστού στίβου στην Παιανία

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Καρκινοπαθής ταξίδεψε σε άλλη πόλη για να νοσηλευτεί και του έκλεψαν το αυτοκίνητο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ