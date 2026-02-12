Ρωσία: «Αναδυόμενη απειλή για το καθεστώς» αισθάνεται ο Πούτιν, υποστηρίζουν αναλυτές

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υπέταξε την εθνοφρουρά της Ρωσίας στο Γενικό Επιτελείο, το οποίο διοικεί ο στενός του σύμμαχος, Βαλέρι Γκεράσιμοφ

Newsbomb

Ρωσία: «Αναδυόμενη απειλή για το καθεστώς» αισθάνεται ο Πούτιν, υποστηρίζουν αναλυτές

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. 

Vyacheslav Prokofyev/Sputnik, Kremlin Pool Photo μέσω AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προχωράει σε δύο κινήσεις για τη «διασφάλιση του καθεστώτος του», υποτάσσοντας δύο σημαντικούς θεσμούς ασφαλείας, την εθνοφρουρά (Rosgvardia) και το υπουργείο Έκτακτων Αναγκών, στον στενό του σύμμαχο, αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, Βαλέρι Γκεράσιμοφ, σύμφωνα με αναλυτές.

Όπως σημειώνει το thinktank Institute for the Study of War (ISW), o Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε στις 11 Φεβρουαρίου διάταγμα που ορίζει το ρωσικό Γενικό Επιτελείο ως το κύριο όργανο διοίκησης των στρατευμάτων της Rosgvardia.

Το διάταγμα ορίζει ότι το Γενικό Επιτελείο θα οργανώνει τη διοίκηση και τον έλεγχο των στρατευμάτων της Rosgvardia και την εφαρμογή τους σε καιρό ειρήνης και πολέμου, θα συμμετέχει στην ανάπτυξη σχεδίων για την ανάπτυξη των στρατευμάτων της και θα διατηρεί την ετοιμότητα μάχης και κινητοποίησης της.

Rosgvardia

Στρατιώτης της εθνοφρουράς (Rosgvardia) στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας, στις 22 ιουλίου 2024.

AP/Alexander Zemlianichenko

Το ISW επικαλείται επίσης μια πηγή που αναφέρει ότι το Ρωσικό Συμβούλιο Ασφαλείας ενδέχεται να σχεδιάζει την κατάργηση του υπουργείου Έκτακτων Αναγκών (MChS) και τη συγχώνευση ορισμένων από τους υπαλλήλους του με τη Rosgvardia.

Η Rosgvardia «απέτυχε να εμπλακεί» με τις δυνάμεις της Wagner

Οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι αυτό θέτει τους δύο θεσμούς υπό τον έλεγχο του αρχηγού του ρωσικού στρατού Βαλέρι Γκεράσιμοφ, ο οποίος είναι πιστός στον Πούτιν, και ότι η κίνηση αυτή πιθανόν έχει ως στόχο την «προστασία του καθεστώτος του», ιδίως δεδομένου ότι η Rosgvardia «απέτυχε να εμπλακεί με τις δυνάμεις της Wagner κατά τη διάρκεια της ανταρσίας της τον Ιούνιο του 2023».

june2023pmcwagnermutinysvg.jpg

Χάρτης των βασικών κινήσεων της Wagner κατά την ανταρσία της ομάδας.

Με επικεφαλής τον Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο οποίος αργότερα πέθανε σε αεροπορικό δυστύχημα που πολλοί πιστεύουν ότι οργανώθηκε από το Κρεμλίνο, οι μισθοφόροι της Wagner κινήθηκαν γρήγορα από το νότο της Ρωσίας προς την πρωτεύουσα σε μια «πορεία για δικαιοσύνη», φτάνοντας σύμφωνα με πληροφορίες 190 χιλιόμετρα από τη ρωσική πρωτεύουσα, προτού ο Πριγκόζιν ακυρώσει την προέλασή τους.

«Αναδυόμενη απειλή»

Η εθνοφρουρά της Ρωσίας, που δημιουργήθηκε από τον Πούτιν το 2016, δεν συνεργάστηκε με τη Wagner - και πολλοί από τους μισθοφόρους μαχητές της οργάνωσης του Πριγκόζιν λέγεται ότι αργότερα εντάχθηκαν στη Rosgvardia.

«Ο Πούτιν μπορεί να θεώρησε τη Rosgvardia ως μια αναδυόμενη απειλή για το καθεστώς του, ιδίως μετά την ανεπαρκή αντίδραση της Rosgvardia στην ανταρσία του 2023 και μετά την απόπειρα της ηγεσίας της Rosgvardia να εκμεταλλευτεί την ανταρσία και τις στρατιωτικές αποτυχίες της Ρωσίας στην Ουκρανία για να επεκτείνει την εξουσία της», ανέφεραν αναλυτές του ISW.

«Η υποταγή της Rosgvardia και τμημάτων του MChS στο Γενικό Επιτελείο θα αυξήσει σημαντικά τον έλεγχο του Γκεράσιμοφ επί του προσωπικού ασφαλείας της Ρωσίας, υπογραμμίζοντας ότι ο Πούτιν ανταμείβει τον Γκεράσιμοφ για την πίστη του και ότι ο Γκεράσιμοφ διατηρεί κεντρική θέση στον στενό κύκλο του Πούτιν».

Πούτιν γκεράσιμοφ

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Βαλέρι Γκεράσιμοφ, στο υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, στις 17 Δεκεμβρίου 2025.

Kristina Kormilitsyna, Sputnik, Kremlin Pool Photo μέσω AP

*Με πληροφορίες από Sky News

