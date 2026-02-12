Ρωσία: Προσπάθησε να «μπλοκάρει πλήρως» το WhatsApp και προωθεί υπηρεσία που ελέγχεται από το κράτος

Η Ρωσία προσπάθησε να «μπλοκάρει πλήρως» το WhatsApp σε μια προσπάθεια να αναγκάσουν τους χρήστες να στραφούν σε μια υπηρεσία που ελέγχεται από το κράτος, σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου της εταιρείας που ανήκει στη Meta.

«Η ρωσική κυβέρνηση προσπάθησε να μπλοκάρει εντελώς το WhatsApp προκειμένου να ωθήσει τους ανθρώπους προς μια εφαρμογή παρακολούθησης που ανήκει στο κράτος», ανακοίνωσε η θυγατρική της εταιρείας Meta στο «X». «Η απόπειρα να στερήσουν από περισσότερους από 100 εκατομμύρια χρήστες ένα ιδιωτικό και ασφαλές μέσο επικοινωνίας αποτελεί οπισθοδρόμηση η οποία δεν μπορεί παρά να περιορίσει την ασφάλεια των ανθρώπων στη Ρωσία. Εξακολουθούμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να διατηρήσουμε συνδεδεμένους τους χρήστες», κατέληξε.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, η ρωσική ρυθμιστική αρχή επέβαλε περιορισμούς στην εφαρμογή Telegram, ένα ακόμη βήμα στην καταστολή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό.

Οι αρχές της Ρωσίας κατηγόρησαν το Telegram για «παραβίαση» της ρωσικής νομοθεσίας και κυρίως ότι δεν κάνει αρκετά ώστε να εμποδίζει τη χρήση της πλατφόρμας για «τρομοκρατικούς σκοπούς».

Το Telegram, το οποίο ίδρυσε ο Ρώσος Πάβελ Ντούροφ, είναι μία από τις δύο δημοφιλείς πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων της Ρωσίας μαζί με το WhatsApp, η χρήση του οποίου έχει περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό στη χώρα ήδη από τον Ιανουάριο για τους ίδιους λόγους.

«Ο περιορισμός της ελευθερίας των πολιτών δεν είναι ποτέ η σωστή λύση», κατήγγειλε την Τρίτη ο Ντούροφ κατηγορώντας τη Μόσχα ότι επιδιώκει «να αναγκάσει τους πολίτες της να μετακινηθούν προς μια εφαρμογή που ελέγχεται από το κράτος και η οποία έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί και να επιδίδεται σε πολιτική λογοκρισία».

Οι ρωσικές αρχές ενθαρρύνουν τους πολίτες να χρησιμοποιούν το Max, μια νέα πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων που προωθεί η Μόσχα, αλλά προς το παρόν δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής.

Το Max, που ανήκει στον ρωσικό κολοσσό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης VK και λειτουργεί από το 2025, παρουσιάζεται σαν μια σούπερ εφαρμογή με ευρείες λειτουργίες που προσφέρει, μεταξύ άλλων, πρόσβαση σε διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες αλλά και σε διαδικτυακά καταστήματα.

Να σημειωθεί, ότι το καλοκαίρι η Ρωσία είχε απαγορεύσει στους χρήστες να κάνουν φωνητικές κλήσεις μέσω του Telegram και του WhatsApp.