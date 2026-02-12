Η Ρωσία επέβαλε πλήρη αποκλεισμό του WhatsApp λόγω «μη συμμόρφωσης με τη ρωσική νομοθεσία»

«Λόγω της απροθυμίας της Meta να συμμορφωθεί με τη ρωσική νομοθεσία, ελήφθη πράγματι μία τέτοια απόφαση και εφαρμόστηκε», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ντμίτρι Πεσκόφ

Newsbomb

Η Ρωσία επέβαλε πλήρη αποκλεισμό του WhatsApp λόγω «μη συμμόρφωσης με τη ρωσική νομοθεσία»
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ρωσία επέβαλε πλήρη αποκλεισμό της εφαρμογής μηνυμάτων WhatsApp, η οποία ανήκει στην Meta, λόγω «μη συμμόρφωσης με τη ρωσική νομοθεσία», όπως ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο, προτρέποντας τους Ρώσους να στραφούν αντ' αυτής στην υποστηριζόμενη από το κράτος «εθνική εφαρμογή μηνυμάτων», που ονομάζεται Max.

«Λόγω της απροθυμίας της Meta να συμμορφωθεί με τη ρωσική νομοθεσία, ελήφθη πράγματι μία τέτοια απόφαση και εφαρμόστηκε», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, προτείνοντας οι Ρώσοι να στραφούν στο Max, μια κρατικής ιδιοκτησίας ρωσική εφαρμογή μηνυμάτων.

«Το Max είναι μια προσβάσιμη εναλλακτική, μια αναπτυσσόμενη εφαρμογή μηνυμάτων, μια εθνική εφαρμογή μηνυμάτων, και είναι διαθέσιμη στην αγορά για τους πολίτες», τόνισε ο Πεσκόφ.

Ωστόσο, επικριτές λένε πως το Max είναι ένα εργαλείο παρακολούθησης, κάτι που οι αρχές αρνούνται.

Το μέτρο εναντίον του WhatsApp αποτελεί την κλιμάκωση έξι μηνών πίεσης στην εταιρία των ΗΠΑ και αντανακλά μια ευρύτερη ώθηση των ρωσικών αρχών σε περίοδο πολέμου να δημιουργήσουν και να ελέγξουν μια «κρατική» δομή επικοινωνιών στην οποία ξένης ιδιοκτησίας τεχνολογικές εταιρίες υποτάσσονται στους τοπικούς νόμους αλλιώς εξαφανίζονται.

Το Meta Russia έχει ήδη χαρακτηριστεί εξτρεμιστική οργάνωση στη Ρωσία, και το WhatsApp είχε παραπονεθεί για την «προσπάθεια να αποκλειστεί πλήρως» η λειτουργία της.

«Σήμερα η ρωσική κυβέρνηση επιχείρησε να μπλοκάρει πλήρως το WhatsApp στην προσπάθεια να οδηγήσει τον κόσμο σε μια κρατικής ιδιοκτησίας εφαρμογή παρακολούθησης», ανέφερε σε μια ανακοίνωση. «Το να προσπαθείς να απομονώσεις πάνω από 100 εκατομμύρια χρήστες από ιδιωτική και ασφαλή επικοινωνία είναι ένα βήμα προς τα πίσω και μπορεί μόνο να οδηγήσει σε λιγότερη ασφάλεια για τους ανθρώπους στη Ρωσία».

Ιστοσελίδες που συνδέονται με το WhatsApp εξαφανίστηκαν από το εθνικό μητρώο ιστοτόπων

Κάποιες ιστοσελίδες (domain names) που συνδέονται με το WhatsApp εξαφανίστηκαν από το εθνικό μητρώο ιστοτόπων της Ρωσίας, κάτι που σημαίνει πως συσκευές μέσα στη Ρωσία σταμάτησαν να λαμβάνουν τις διευθύνσεις IP της εφαρμογής και ότι θα μπορούσε να υπάρξει πρόσβαση σε αυτήν μόνο με τη χρήση ενός εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN).

H Roskomnadzor, η κρατική αρχή ρύθμισης των επικοινωνιών, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλια.

Οι ρωσικές αρχές, που έχουν μπλοκάρει ή περιορίσει και άλλες πλατφόρμες social media όπως τα Snapchat, Facebook, Instagram και YouTube, προωθούν σε μεγάλο βαθμό το Max, το οποίο σύμφωνα με επικριτές μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό των χρηστών.

Οι αρχές απέρριψαν τους ισχυρισμούς αυτούς ως ψευδείς και λένε πως το Max, που ενσωματώνει διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με την κυβέρνηση, έχει σχεδιαστεί για να απλοποιήσει και να βελτιώσει την καθημερινή ζωή των πολιτών.

Η Roskomnadzor άρχισε πρώτη φορά να περιορίζει το WhatsApp και άλλες εφαρμογές μηνυμάτων τον Αύγουστο, καθιστώντας αδύνατη την ολοκλήρωση τηλεφωνικών κλήσεων, αφού κατηγόρησε τις ξένης ιδιοκτησίας πλατφόρμες ότι δεν μοιράστηκαν πληροφορίες με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε περιπτώσεις απάτης και τρομοκρατίας.

Ανέφερε τον Δεκέμβριο πως λαμβάνει νέα μέτρα προκειμένου να περιορίσει σταδιακά την εφαρμογή, την οποία κατηγόρησε ότι εξακολουθεί να παραβιάζει τη ρωσική νομοθεσία και ότι είναι μια πλατφόρμα που χρησιμοποιείται «προκειμένου να οργανώσει και να διενεργήσει τρομοκρατικές ενέργειες στο έδαφος της χώρας, να στρατολογήσει τους δράστες τους και να διαπράξει απάτη και άλλα εγκλήματα».

Ρωσικά δικαστήρια έχουν επιβάλει κατ' επανάληψη πρόστιμα στο WhatsApp κατηγορώντας το ότι δεν διέγραψε απαγορευμένο περιεχόμενο και οι αρχές επέμειναν πως η εταιρία χρειάζεται ένα γραφείο τοπικού εκπροσώπου στη Ρωσία ώστε να συνάδει με τον νόμο, κάτι το οποίο δεν κάνει.

Από τον Δεκέμβριο, πολλοί Ρώσοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το WhatsApp σε συνδυασμό με ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο και έχουν στραφεί στη χρήση ανταγωνιστικών εφαρμογών μηνυμάτων, αν και κάποιες από αυτές -όπως το Telegram- τελούν επίσης υπό την πίεση των αρχών για τους ίδιους λόγους.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε κατά 2,5% σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο - Μοσχάρι και σοκολάτα ασκούν ανοδικές πιέσεις στα τρόφιμα

15:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σόου Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Κηφήνες βουλευτές της ΝΔ, πυρά κατά πάντων

15:54ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Ηθικά αποτρόπαιος» ο αποκλεισμός του Ουκρανού αθλητή από τους Ολυμπιακούς επειδή φορούσε κράνος με θύματα του πολέμου

15:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς να αυξήσετε τη σύνταξή σας έως και 60%

15:45ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το Πάσχα 2026 - Τι ισχύει για τα φροντιστήρια

15:36ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Νεκρά εντοπίστηκαν δύο μωρά μέσα σε καταψύκτη - Συνελήφθη γυναίκα

15:30ΚΟΣΜΟΣ

Ούτε Ελλάδα, ούτε Ισπανία: Ο νέος αγαπημένος προορισμός των Βρετανών με το ποτό στα 2,5 ευρώ

15:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Τασούλα - Τσίπρα στο Προεδρικό Μέγαρο

15:24ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Έφοδος της αστυνομίας στο κτίριο της Κομισιόν – Έρευνα για την πώληση 23 ακινήτων

15:23ΚΟΣΜΟΣ

Νότιο Σουδάν: Τουλάχιστον 21 νεκροί σε ναυάγιο στον Νείλο

15:17ΥΓΕΙΑ

Η εκτεταμένη χρήση οθονών στην πρώιμη εφηβεία συνδέεται με προβλήματα ψυχικής υγείας

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Η φον ντερ Λάιεν φοβήθηκε ενέδρα στην Σύνοδο Κορυφής – Ρίχνει το φταίξιμο για την κατάρρευση της οικονομίας στους ευρωπαίους ηγέτες

15:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Νταντάδες της γειτονιάς»: Πώς να αποκτήσετε νταντά για τα παιδιά σας χωρίς να δώσετε ένα ευρώ

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Η 15χρονη που μετέτρεψε το βρώμικο νερό σε πόσιμο με «ηλιακή απολύμανση»

14:52ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στις 22.00 θα κλείνουν όλα τα κτίρια του ΑΠΘ μετά τα σοβαρά επεισόδια - «Δεν θα δοθεί καμία άδεια για οργανωμένη εκδήλωση», δήλωσε ο πρύτανης

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Now is Your Moment! – Γιόρτασε τον Έρωτα με τις προτάσεις της HUAWEI

14:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιόδρας: Καλύτερος συντονισμός των εθνικών Αρχών για ενίσχυση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Επιδεινώνεται ο καιρός στην Κρήτη: Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας ο κρατικός μηχανισμός

14:35ME TO N & ME TO Σ

Έτσι θα πάμε στη δίκη για τα Τέμπη;

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Η μεγαλύτερη συνάντηση του Health, Fitness & Wellness Industry στην Ελλάδα από 13 έως 15 Φεβρουαρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες λύνουν το αίνιγμα του ποταμού που ρέει «ανηφορικά»

13:01ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Διάσημη γαστρεντερολόγος εξηγεί το σημάδι για τον καρκίνο στο παχύ έντερο που αγνόησε ο ηθοποιός

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μετρό: Η κίνηση του 65χρονου που «δείχνει» αυτοκτονία - Μαρτυρία στο Newsbomb

15:24ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Έφοδος της αστυνομίας στο κτίριο της Κομισιόν – Έρευνα για την πώληση 23 ακινήτων

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Νέος γρίφος Ζαχάροβα με αναφορά στον Ιωάννη Καποδίστρια ως Ρώσο πολιτικό

13:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναστάσης Παπαληγούρας: Το έργο του για την ενδοοικογενειακή βία και η κόρη του, Λένα

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφόνησος: Οι δραματικές στιγμές της επιχείρησης διάσωσης 4 επιβατών θαλαμηγού που προσάραξε

15:30ΚΟΣΜΟΣ

Ούτε Ελλάδα, ούτε Ισπανία: Ο νέος αγαπημένος προορισμός των Βρετανών με το ποτό στα 2,5 ευρώ

10:37LIFESTYLE

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Της... ξέφυγε το φύλο του μωρού που περιμένουν Αργυρός-Νίκα

12:11ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους

13:58ΥΓΕΙΑ

Food is medicine: Τι τρώει κάθε μέρα ένας καρδιολόγος

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό δυστύχημα στο Μετρό Συντάγματος: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις γραμμές

15:37LIFESTYLE

Porto Leone: Ο Γρηγόρης πεθαίνει και ανοίγει νέα βεντέτα

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Συγγενείς των θυμάτων προπηλάκισαν τους ιδιοκτήτες - «Σκοτώσατε τον γιο μου»

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό, γραμμή 4: Με χειροκροτήματα και break on through to the other side ο μετροπόντικας έφτασε στον Ευαγγελισμό

15:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Τασούλα - Τσίπρα στο Προεδρικό Μέγαρο

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Σύνταγμα: Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για την ταυτοποίηση του άνδρα που έπεσε στις γραμμές

14:52ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στις 22.00 θα κλείνουν όλα τα κτίρια του ΑΠΘ μετά τα σοβαρά επεισόδια - «Δεν θα δοθεί καμία άδεια για οργανωμένη εκδήλωση», δήλωσε ο πρύτανης

09:23LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Με 24ώρη φύλαξη security έξω από το δωμάτιο του - Τα νεότερα της υγείας του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ