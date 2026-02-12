Ολοκληρώθηκε η Σύνοδος για την οικονομία - Λέτα: Ενιαία αγορά για να αντισταθούμε στον Τραμπ

Ολοκληρώθηκε η άτυπη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ με θέμα την ανταγωνιστικότητα και την ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κάστρο Alden Biesen στο Βέλγιο με τη συμμετοχή και του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Καθώς έφευγε από το Alden Biesen, ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Ενρίκο Λέτα δήλωσε ότι οι προτάσεις του για περαιτέρω ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ είναι ο μόνος τρόπος για να αντισταθούμε στις ολοένα και πιο επιθετικές πολιτικές της αμερικανικής κυβέρνησης.

«Πρέπει να προχωρήσουμε από τους 27 σε έναν. Η μόνη αποτελεσματική απάντηση σε ό,τι κάνει ο Τραμπ στην Ευρώπη είναι να ενοποιήσουμε την ενιαία αγορά και να προχωρήσουμε από την ενιαία αγορά σε μία αγορά», δήλωσε ο Λέτα.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ήταν όλο χαμόγελα καθώς έφευγε από το Alden Biesen, προβάλλοντας μια εικόνα αρμονίας μετά την προσέγγιση με την παλιά αντίπαλο Γερμανία και την εξεύρεση κοινού εδάφους σχετικά με την ανάγκη για ανάπτυξη.

Ο Μακρόν ρωτήθηκε από το POLITICO αν είναι πλέον καλός φίλος με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, με τον οποίο εμφανίστηκε δίπλα-δίπλα σήμερα το πρωί.

«Ναι», απάντησε ο Μακρόν γελώντας, «πάντα».

?? Chancellor Friedrich #Merz @bundeskanzler @RegSprecher next to ?? President @EmmanuelMacron ahead of today's ?? Informal EU Leader's Retreat in Alden Biesen Castle. pic.twitter.com/5uAF4or5w3 — Germany in the EU (@germanyintheeu) February 12, 2026

Μακρόν: Υπάρχει συναίνεση για τη μεταρρύθμιση των κανόνων περί συγχωνεύσεων

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε επίσης ότι υπάρχει ευρεία συναίνεση μεταξύ των χωρών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ περί συγχωνεύσεων, «ώστε να διευκολυνθεί η ανάδειξη μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλητών στον διεθνή ανταγωνισμό».

Η Επιτροπή εργάζεται επί του παρόντος για τη σύνταξη νέων κατευθυντήριων γραμμών με σκοπό την επικαιροποίηση του κανονισμού περί συγχωνεύσεων. Στο παρελθόν, η Γαλλία και η Γερμανία υπήρξαν μακροχρόνιοι υποστηρικτές της χαλάρωσης των κανόνων αυτών, προκειμένου να ευνοηθούν οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις.

Τι ανέφερε ο Ντράγκι

Ο πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ και πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι μίλησε για 15 λεπτά σχετικά με τις επενδυτικές ανάγκες της ΕΕ, όταν απευθύνθηκε στους ηγέτες σήμερα το πρωί, σύμφωνα με έναν διπλωμάτη της ΕΕ που έχει άμεση γνώση της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών.

Στην ιστορική έκθεσή του, ο Ντράγκι ζήτησε ετήσιες επενδύσεις ύψους περίπου 800 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η επένδυση σε στρατηγικούς τομείς για να συμβαδίσει με τους ανταγωνιστές της Κίνας και των ΗΠΑ είναι ένα από τα βασικά αιτήματα του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος νωρίτερα αυτή την εβδομάδα εκτίμησε τις συνολικές ανάγκες της ΕΕ σε περίπου 1.200 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και ζήτησε νέα έκδοση κοινού χρέους για να καλύψει μέρος αυτού του ποσού.

Για νέα δυναμική έκανε λόγο ο Αντόνιο Κόστα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Όπως ανέφερε σε σχετική ανάρτηση:

Οι σημερινές συζητήσεις στο Alden Biesen δίνουν νέα ώθηση στο διάλογο για την ανταγωνιστικότητα.

Οι ηγέτες της ΕΕ συμφωνούν ότι είναι επείγον να ενισχυθεί ο δυναμισμός της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς στην Ευρώπη.

Today’s discussions in Alden Biesen bring a new energy to the competitiveness debate.



EU Leaders are united on the urgency to bolster the dynamism of Europe’s social market economy. pic.twitter.com/ksqClGrLNr — António Costa (@eucopresident) February 12, 2026

Ακολούθησε συνέντευξη Τύπου του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και της Προέδρου της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο κ. Κόστα έστειλε το εξής μήνυμα μεταξύ άλλων: Μια αγορά για μια Ευρώπη

Our Leaders' Retreat on competitiveness has just ended.



Let me assure you: In 2026, Europe will deliver. We delivered on defense last year, and we will on competitiveness this year.



Follow our press conference live from Alden Biesen. https://t.co/EonaedsCAQ — António Costa (@eucopresident) February 12, 2026

Με πληροφορίες από Politico

