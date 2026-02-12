«Για μας χτυπάνε οι καμπάνες;» - Ανάρτηση Μητσοτάκη στην άτυπη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Σε μία πιο «ανάλαφρη» ανάρτηση προχώρησε σήμερα (12/02) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στη σελίδα του στο Facebook, ο πρωθυπουργός ερωτάται αν «για μας χτυπάνε οι καμπάνες», στην άτυπη σύνοδο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που έλαβε χώρα στο Βέλγιο.

«Η Ευρώπη πρέπει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της εάν θέλει να υποστηρίξει το κοινωνικό της μοντέλο, να επενδύσει στην άμυνα και να θωρακιστεί απέναντι στην κλιματική κρίση. Αυτό είναι το κύριο αντικείμενο του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βέλγιο.

