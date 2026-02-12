Μαρινάκης: Δεν είναι στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

Δεν θα παραστεί στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης στις 19 Φεβρουαρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Μαρινάκης: Δεν είναι στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

Ο Παύλος Μαρινάκης

INTIME NEWS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δεν θα συμμετέχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης του Αμερικανού προέδρου στις 19 Φεβρουαρίου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη.

Σε ερώτηση για το εάν ο πρωθυπουργός θα παραστεί στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ στις 19 Φεβρουαρίου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ινδία. (...) Είναι προγραμματισμένες εδώ και καιρό. Άρα δεν είναι στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού. Αν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση θα επανέλθω», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:30ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία επέβαλε πλήρη αποκλεισμό του WhatsApp λόγω «μη συμμόρφωσης με τη ρωσική νομοθεσία»

14:28LIFESTYLE

Όταν η επικαιρότητα αποκτά φωνή: Η νέα συνεργασία Newsbomb.gr και Mad Radio 106.2

14:23ΕΛΛΑΔΑ

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργάνωσε μεγάλη εθελοντική αιμοδοσία στο Αρσάκειο Ψυχικού

14:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε διαρρήξεις και κλοπές – Πάνω από 400.000 ευρώ η «λεία», 12 συλλήψεις

14:09ΚΟΣΜΟΣ

Διάδοχος στα 13: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν «δείχνει» την κόρη του ως την επόμενη ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Προσποιήθηκε τον λογιστή και άρπαξε 800 ευρώ από τον λογαριασμό 45χρονης

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Νέος γρίφος Ζαχάροβα με αναφορά στον Ιωάννη Καποδίστρια ως Ρώσο πολιτικό

13:58ΥΓΕΙΑ

Food is medicine: Τι τρώει κάθε μέρα ένας καρδιολόγος

13:51ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Kumho Tire 2026: Στρατηγική ενίσχυση παραγωγής ελαστικών και τεχνολογικής ηγεσίας

13:50ΠΟΛΤΟΣ

Η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν και η τακτική «kick the can»

13:43ΥΓΕΙΑ

Ιός Νίπα: Ο κίνδυνος εξάπλωσης σε παγκόσμιο επίπεδο είναι χαμηλός, σύμφωνα με τον ΠΟΥ

13:36ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Στη φυλακή οδηγούνται οι «Πούτιν» και «πρόεδρος»

13:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Τρομακτική πτώση της σνόουμπορντερ Liu Jiayu- Τραυματίστηκε στο κεφάλι - Δείτε βίντεο

13:30LIFESTYLE

Akylas: Ρεκόρ προβολών για την live εμφάνιση, viral trend και φαβορί για την κορυφή με το σύνθημα «Φέρ’ το μας, Ακύλα!»

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφόνησος: Οι δραματικές στιγμές της επιχείρησης διάσωσης 4 επιβατών θαλαμηγού που προσάραξε

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Καπερνάρος για Ρούτσι: «Προπηλάκισε τους δικηγόρους, περιφέρεται στην αίθουσα ως νταής»

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επανέρχεται από τη Δευτέρα 16/2 το κανονικό ωράριο στην έναρξη λειτουργίας του μετρό

13:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Πότε θα μπουν τα χρήματα

13:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινούν διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά με βροχές και καταιγίδες

13:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναστάσης Παπαληγούρας: Το έργο του για την ενδοοικογενειακή βία και η κόρη του, Λένα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες λύνουν το αίνιγμα του ποταμού που ρέει «ανηφορικά»

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μετρό: Η κίνηση του 65χρονου που «δείχνει» αυτοκτονία - Μαρτυρία στο Newsbomb

13:43ΥΓΕΙΑ

Ιός Νίπα: Ο κίνδυνος εξάπλωσης σε παγκόσμιο επίπεδο είναι χαμηλός, σύμφωνα με τον ΠΟΥ

13:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναστάσης Παπαληγούρας: Το έργο του για την ενδοοικογενειακή βία και η κόρη του, Λένα

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Συγγενείς των θυμάτων προπηλάκισαν τους ιδιοκτήτες - «Σκοτώσατε τον γιο μου»

10:37LIFESTYLE

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Της... ξέφυγε το φύλο του μωρού που περιμένουν Αργυρός-Νίκα

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφόνησος: Οι δραματικές στιγμές της επιχείρησης διάσωσης 4 επιβατών θαλαμηγού που προσάραξε

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Καπερνάρος για Ρούτσι: «Προπηλάκισε τους δικηγόρους, περιφέρεται στην αίθουσα ως νταής»

12:11ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό δυστύχημα στο Μετρό Συντάγματος: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις γραμμές

13:50ΠΟΛΤΟΣ

Η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν και η τακτική «kick the can»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

09:23LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Με 24ώρη φύλαξη security έξω από το δωμάτιο του - Τα νεότερα της υγείας του

13:01ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Διάσημη γαστρεντερολόγος εξηγεί το σημάδι για τον καρκίνο στο παχύ έντερο που αγνόησε ο ηθοποιός

13:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Τρομακτική πτώση της σνόουμπορντερ Liu Jiayu- Τραυματίστηκε στο κεφάλι - Δείτε βίντεο

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Νέος γρίφος Ζαχάροβα με αναφορά στον Ιωάννη Καποδίστρια ως Ρώσο πολιτικό

15:37LIFESTYLE

Porto Leone: Ο Γρηγόρης πεθαίνει και ανοίγει νέα βεντέτα

14:09ΚΟΣΜΟΣ

Διάδοχος στα 13: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν «δείχνει» την κόρη του ως την επόμενη ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας

09:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR: Προκάλεσε «σεισμό» η «βόμβα» Γιαννακόπουλου με Χέις-Ντέιβις!

09:43WHAT THE FACT

«Πέθανα για 40 λεπτά – Να τι μου έμαθε για τη ζωή»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ