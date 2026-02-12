Μαρινάκης: Δεν είναι στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ
Δεν θα παραστεί στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης στις 19 Φεβρουαρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Δεν θα συμμετέχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης του Αμερικανού προέδρου στις 19 Φεβρουαρίου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη.
Σε ερώτηση για το εάν ο πρωθυπουργός θα παραστεί στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ στις 19 Φεβρουαρίου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ινδία. (...) Είναι προγραμματισμένες εδώ και καιρό. Άρα δεν είναι στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού. Αν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση θα επανέλθω», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.
