LIVE - Μαρινάκης: «Έκαναν πολύ μεγάλο λάθος όσοι ασκούσαν κριτική περί ενδοτικότητας»

Στις 12:30 ξεκινά η ενημέρωση (briefing) των διαπιστευμένων πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου τύπου από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Παύλο Μαρινάκη, στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Ένας αναλυτικός, συνολικός απολογισμό των διμερών μας σχέσεων έγινε χθες κατά τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Η συζήτηση εστίασε στον πολιτικό διάλογο, την θετική ατζέντα και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Αναφορικά με την άτυπη Σύνοδο Κορυφής στο Βέλγιο για θέματα οικονομίας της Ε.Ε. ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι «η Ευρώπη πρέπει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της. Η Ελλάδα έχει καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και έφερε ως παράδειγμα την μείωση της γραφειοκρατίας.

«Η χθεσινή ημέρα ήταν άλλη μία μέρα που επιβεβαιώθηκε η άποψη, η στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης για μία ουσιαστική, υπερήφανη χωρίς ψευτοπατριωτικές κορώνες εξωτερική πολιτική και διαψεύστηκαν για ακόμη μια φορά όλοι όσοι - είτε από το πολιτικό σύστημα είτε από κάποια ΜΜΕ- έλεγαν ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος η παρουσία του πρωθυπουργού στην Τουρκία εντάσσοντας αυτή την κριτική σε μία ευρύτερη άδικη κριτική περί ενδοτικότητας, υποχωρητικότητας, μίας εξωτερικής πολιτικής που κάνει κακό στα ελληνικά συμφέροντα», τόνισε.

Σε ερώτηση για το εάν ο πρωθυπουργός θα παραστεί στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ στις 19 Φεβρουαρίου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ινδία. (...) Είναι προγραμματισμένες εδώ και καιρό. Άρα δεν είναι στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού. Αν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση θα επανέλθω», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.